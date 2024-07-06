AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI, BİTTİ Mİ? 2024 Temmuz ayı aile destek ödemeleri yatacak mı, ne zaman yatacak, bu ay son mu?

Aile destek Temmuz 2024 ödemeleri araştırılıyor. Dar gelirli hanelere verilen bu ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağı gündemdeki yerini aldı. Aile Destek Programı kapsamında hak sahiplerine ödenen yardım süresi iki defa uzatılmıştı. Aile destek ödemlerinin tekrar uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Peki, Aile destek ödemeleri bitti mi, ne zaman bitiyor bu ay yatar mı, ne zaman yatacak, son ödeme tarihi belli oldu mu? İşte detaylar…