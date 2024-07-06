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AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI, BİTTİ Mİ? 2024 Temmuz ayı aile destek ödemeleri yatacak mı, ne zaman yatacak, bu ay son mu?
Giriş Tarihi: 06.07.2024 07:19
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
07:19
AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI, BİTTİ Mİ? 2024 Temmuz ayı aile destek ödemeleri yatacak mı, ne zaman yatacak, bu ay son mu?
Aile destek uzatıldı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. 12 aylık dönem boyunca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesabına yatırılan Aile Destek Programı ödemeleri son olarak Haziran ayında hesaplara aktarılmıştı. Söz konusu programın süresi geçtiğimiz sene Temmuz ayında 1 yıl daha uzatılmıştı. Durum böyle olunca aile destek paketinin uzatılıp uzatılmayacağı için araştırmalar hız kazandı. 850-1250 TL aralığında değişen ödemeler için Bakanlık açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki; Aile destek ödemesi ne zaman, bitti mi, uzatılacak mı? İşte son durum.