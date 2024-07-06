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Haberler Yaşam AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI, BİTTİ Mİ? 2024 Temmuz ayı aile destek ödemeleri yatacak mı, ne zaman yatacak, bu ay son mu?
Giriş Tarihi: 06.07.2024 07:19 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 07:19

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI, BİTTİ Mİ? 2024 Temmuz ayı aile destek ödemeleri yatacak mı, ne zaman yatacak, bu ay son mu?

Aile destek uzatıldı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. 12 aylık dönem boyunca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesabına yatırılan Aile Destek Programı ödemeleri son olarak Haziran ayında hesaplara aktarılmıştı. Söz konusu programın süresi geçtiğimiz sene Temmuz ayında 1 yıl daha uzatılmıştı. Durum böyle olunca aile destek paketinin uzatılıp uzatılmayacağı için araştırmalar hız kazandı. 850-1250 TL aralığında değişen ödemeler için Bakanlık açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki; Aile destek ödemesi ne zaman, bitti mi, uzatılacak mı? İşte son durum.

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI, BİTTİ Mİ? 2024 Temmuz ayı aile destek ödemeleri yatacak mı, ne zaman yatacak, bu ay son mu?

Aile destek Temmuz 2024 ödemeleri araştırılıyor. Dar gelirli hanelere verilen bu ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağı gündemdeki yerini aldı. Aile Destek Programı kapsamında hak sahiplerine ödenen yardım süresi iki defa uzatılmıştı. Aile destek ödemlerinin tekrar uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Peki, Aile destek ödemeleri bitti mi, ne zaman bitiyor bu ay yatar mı, ne zaman yatacak, son ödeme tarihi belli oldu mu? İşte detaylar…

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI, BİTTİ Mİ? 2024 Temmuz ayı aile destek ödemeleri yatacak mı, ne zaman yatacak, bu ay son mu?

AİLE DESTEK PROGRAMI BİTTİ Mİ?
Aile Destek Yardımı son ödeme tarihi belli oldu. Buna göre 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

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AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI, BİTTİ Mİ? 2024 Temmuz ayı aile destek ödemeleri yatacak mı, ne zaman yatacak, bu ay son mu?

AİLE DESTEK TEMMUZ ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile destek ödemesi her ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor. Geçtiğimiz ay bayram dolayısıyla erken ödenmişti.

Yardım ödemeleri e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI, BİTTİ Mİ? 2024 Temmuz ayı aile destek ödemeleri yatacak mı, ne zaman yatacak, bu ay son mu?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI, BİTTİ Mİ? 2024 Temmuz ayı aile destek ödemeleri yatacak mı, ne zaman yatacak, bu ay son mu?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Her ay yapılan aile destek ödemelerinin hesaplara geçip geçmediği e-Devlet üzerinden kolayca öğrenilebiliyor.

Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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