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AİLE DESTEK UZATILDI MI? Temmuz 2024 aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne zaman sona eriyor?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
12:01
AİLE DESTEK UZATILDI MI? Temmuz 2024 aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne zaman sona eriyor?
Aile destek uzatıldı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. 12 aylık dönem boyunca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesabına yatırılan Aile Destek Programı ödemeleri Temmuz ayında son kez yatacak. Geçtiğimiz yıl söz konusu destek bir yıl uzatılmıştı. Durum böyle olunca aile destek paketinin uzatılıp uzatılmayacağı için araştırmalar hız kazandı. 850-1250 TL aralığında değişen ödemeler için Bakanlık açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki; Aile destek ödemesi ne zaman, bitti mi, uzatılacak mı? İşte son durum.