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Haberler Yaşam AİLE DESTEK UZATILDI MI? Temmuz 2024 aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne zaman sona eriyor?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 12:01

AİLE DESTEK UZATILDI MI? Temmuz 2024 aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne zaman sona eriyor?

Aile destek uzatıldı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. 12 aylık dönem boyunca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesabına yatırılan Aile Destek Programı ödemeleri Temmuz ayında son kez yatacak. Geçtiğimiz yıl söz konusu destek bir yıl uzatılmıştı. Durum böyle olunca aile destek paketinin uzatılıp uzatılmayacağı için araştırmalar hız kazandı. 850-1250 TL aralığında değişen ödemeler için Bakanlık açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki; Aile destek ödemesi ne zaman, bitti mi, uzatılacak mı? İşte son durum.

AİLE DESTEK UZATILDI MI? Temmuz 2024 aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne zaman sona eriyor?

Aile destek Temmuz 2024 ödemeleri araştırılıyor. Dar gelirli hanelere verilen bu ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağı gündemdeki yerini aldı. Aile Destek Programı kapsamında hak sahiplerine ödenen yardım süresi iki defa uzatılmıştı. Aile destek ödemlerinin tekrar uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Peki, Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak, son ödeme tarihi belli oldu mu? İşte detaylar…

AİLE DESTEK UZATILDI MI? Temmuz 2024 aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne zaman sona eriyor?

AİLE DESTEK PROGRAMI BİTTİ Mİ?
Aile Destek Yardımı son ödeme tarihi belli oldu. Buna göre 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

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AİLE DESTEK UZATILDI MI? Temmuz 2024 aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne zaman sona eriyor?

AİLE DESTEK TEMMUZ ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile destek ödemesi her ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor. Geçtiğimiz ay bayram dolayısıyla erken ödenmişti.

Yardım ödemeleri e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.


AİLE DESTEK UZATILDI MI? Temmuz 2024 aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne zaman sona eriyor?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

AİLE DESTEK UZATILDI MI? Temmuz 2024 aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne zaman sona eriyor?

Öte yandan Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek veriliyor.

Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlanıyor.

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