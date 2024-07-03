AİLE DETSEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ, UZATILACAK MI? 2024 Temmuz aile destek ödeme takvimi!

Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere ödemesi yapılan Aile Destek Paketi için son ödeme tarihi gündemde. 4 farklı gelir aralığı için yapılan ödemeler her ayın 15'i itibarıyla hesaplara yatırılıyor. 12 aylık ödeme döneminin sonuna gelinmesiyle birlikte Aile Destek Paketi ödemeleri uzatılacak mı merak ediliyor. Peki, aile detsek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı? İşte, 2024 Temmuz aile destek ödeme takvimi!