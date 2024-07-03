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Giriş Tarihi: 03.07.2024 16:28 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 16:28

AİLE DETSEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ, UZATILACAK MI? 2024 Temmuz aile destek ödeme takvimi!

Temmuz 2023'te başlayan Aile Destek ödemesi programının sonuna geliniyor. 12 ay olarak planlanan ödemeler, geçtiğimiz sene bir kez daha uzatılmış ve her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenmişti. Haziran ayı itibarıyla 12 aylık ödeme döneminin sonuna geliyor. Bu nedenle de Aile Destek ödemesi uzatılacak mı sorusu da yanıt aramaya başladı. Peki, Aile destek ödemeleri yattı mı, son ödeme ne zaman, bu ay son mu? İşte, detaylar…

AİLE DETSEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ, UZATILACAK MI? 2024 Temmuz aile destek ödeme takvimi!

Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere ödemesi yapılan Aile Destek Paketi için son ödeme tarihi gündemde. 4 farklı gelir aralığı için yapılan ödemeler her ayın 15'i itibarıyla hesaplara yatırılıyor. 12 aylık ödeme döneminin sonuna gelinmesiyle birlikte Aile Destek Paketi ödemeleri uzatılacak mı merak ediliyor. Peki, aile detsek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı? İşte, 2024 Temmuz aile destek ödeme takvimi!

AİLE DETSEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ, UZATILACAK MI? 2024 Temmuz aile destek ödeme takvimi!

AİLE DESTEK PROGRAMI BİTTİ Mİ?

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli olarak yatırılan ödemelerin son tarihi yaklaşıyor. Alınan karar gereği 2024 yılı döneminin son ödemesi Temmuz ayında yapılacak.

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AİLE DETSEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ, UZATILACAK MI? 2024 Temmuz aile destek ödeme takvimi!

SON TARİH AÇIKLAMASI

Bakanlık'tan yapılan açıklamada; "850 ile 1250 TL arasında değişen miktarlarda ve en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemeleri yapılacak.

12 aylık ödeme süresinin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayında olup, bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında yapılacak ve destek programı sona erecek." denilmişti.

AİLE DETSEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ, UZATILACAK MI? 2024 Temmuz aile destek ödeme takvimi!

AİLE DETSEK ÖDEMESİ UZATILACAK MI?

Eğer bir uzatma kararı alınmazsa, aile destek programı kapsamındaki ödemelerin son kez 2024 Temmuz ayında yapılması öngörülüyor.

AİLE DETSEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ, UZATILACAK MI? 2024 Temmuz aile destek ödeme takvimi!

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

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