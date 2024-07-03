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AİLE DETSEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ, UZATILACAK MI? 2024 Temmuz aile destek ödeme takvimi!
Giriş Tarihi: 03.07.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
16:28
AİLE DETSEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ, UZATILACAK MI? 2024 Temmuz aile destek ödeme takvimi!
Temmuz 2023'te başlayan Aile Destek ödemesi programının sonuna geliniyor. 12 ay olarak planlanan ödemeler, geçtiğimiz sene bir kez daha uzatılmış ve her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenmişti. Haziran ayı itibarıyla 12 aylık ödeme döneminin sonuna geliyor. Bu nedenle de Aile Destek ödemesi uzatılacak mı sorusu da yanıt aramaya başladı. Peki, Aile destek ödemeleri yattı mı, son ödeme ne zaman, bu ay son mu? İşte, detaylar…