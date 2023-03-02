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Aile Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler, Ne Zaman Başlıyor?
Giriş Tarihi: 02.03.2023 12:55
Güncelleme Tarihi: 02.03.2023
12:55
Aile Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler, Ne Zaman Başlıyor?
Merakla beklenen dizilerin arasında yer alan, başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın oynadığı Aile Dizisi Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak. Deprem dolayısıyla yayın tarihi ertelenen Aile Dizisi için beklenen haber geldi. Peki Aile Dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler ve konusu nedir? İşte Aile Dizisi hakkında merak edilenler…