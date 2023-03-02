Aile Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler, Ne Zaman Başlıyor?

Show TV'de yayınlanacak Ay Yapımı olan Aile Dizisi merakla beklenen diziler arasındaydı. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem felaketi dolayısıyla ertelenen dizi için yeni yayın tarihi belli oldu. Seyirciler tarafından sabırsızlıkla beklenen Aile Dizisi ne zaman yayınlanacak sorularına yanıt arıyor. Peki Aile Dizisi ne zaman başlıyor? İşte Aile Dizisi oyuncuları ve konusu hakkında tüm ayrıntılar…