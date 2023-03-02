Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Aile Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler, Ne Zaman Başlıyor?
Giriş Tarihi: 02.03.2023 12:55 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 12:55

Aile Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler, Ne Zaman Başlıyor?

Merakla beklenen dizilerin arasında yer alan, başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın oynadığı Aile Dizisi Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak. Deprem dolayısıyla yayın tarihi ertelenen Aile Dizisi için beklenen haber geldi. Peki Aile Dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler ve konusu nedir? İşte Aile Dizisi hakkında merak edilenler…

Aile Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler, Ne Zaman Başlıyor?

Show TV'de yayınlanacak Ay Yapımı olan Aile Dizisi merakla beklenen diziler arasındaydı. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem felaketi dolayısıyla ertelenen dizi için yeni yayın tarihi belli oldu. Seyirciler tarafından sabırsızlıkla beklenen Aile Dizisi ne zaman yayınlanacak sorularına yanıt arıyor. Peki Aile Dizisi ne zaman başlıyor? İşte Aile Dizisi oyuncuları ve konusu hakkında tüm ayrıntılar…

Aile Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler, Ne Zaman Başlıyor?

AİLE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?


Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile, 7 Mart Salı günü Show TV ekranlarında olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aile Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler, Ne Zaman Başlıyor?

AİLE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Aile dizisi, Aslan karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ ile Devin rolünü canlandıran Serenay Sarıkaya'yı tutkulu bir aşk hikayesinde bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Merakla beklenen dizi, varlıklı bir ail olan Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

Aile Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler, Ne Zaman Başlıyor?

AİLE DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Dizide Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ikilisine;

Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

Aile Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler, Ne Zaman Başlıyor?
SON DAKİKA