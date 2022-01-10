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Haberler Yaşam Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılacak? 2022 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 personel alımı başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 10.01.2022 10:11 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 10:42

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılacak? 2022 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı 4.175 personel alımı yapacağını duyurdu. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilanda gerçekleşecek olan alımlara ilişkin tüm detaylar da belli olmuş oldu. Hal böyleyken "Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir, başvuru nasıl ve nereden yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Son başvuru tarihi 20 Ocak 2022 olarak belirlendi. İşte Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı ASDEP personel alımı başvuru şartları ve detayları...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 personel alımı başvuru şartları nelerdir? 2022 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilanda başvurulara ilişkin şartlarla beraber tüm detaylar da yer alırken öte yandan "Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir, başvuru nasıl ve nereden yapılacak?" soruları gündeme taşındı. Boş pozisyonlara başvuruda bulunmak isteyenler sabah saatleriyle beraber araştırmalarına başladı. İşte Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı 4.175 personel alımı ve detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 personel alımı başvuru şartları nelerdir? 2022 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılacak?

PERSONEL ALIM İLANI YAYIMLANDI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ek 2, ek 5 inci maddelerine göre, aşağıda belirtilen unvan ve sayıda sözleşmeli personel pozisyonu için sözlü sınav ile sözleşmeli personel alınacaktır.

Adaylar başvurularını 10/01/2022-20/01/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 personel alımı başvuru şartları nelerdir? 2022 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılacak?

GENEL ŞARTLAR NELERDİR?

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),
c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 personel alımı başvuru şartları nelerdir? 2022 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılacak?

ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,
d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.(Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir yıllık bekleme süresine tabi değildir)

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