Ailelere sinema filmlerinde yüzde 40 indirim mi uygulanacak, şartlar neler? Bakan Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı!

Ailelerin kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını artırmak amacıyla yeni bir destek geliyor! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 yılının "Aile Yılı" kapsamında ailelerin sinema filmlerini yüzde 40 indirimle izleyebileceğini açıkladı. Toplumsal yapının temel taşı olan aileyi desteklemek için çeşitli projeler hayata geçirdiklerini belirten Bakan Göktaş, bu adımın aile bireylerinin birlikte daha fazla vakit geçirmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Peki, sinema indiriminden kimler yararlanabilecek? Hangi filmler kapsama giriyor? İşte merak edilen tüm detaylar…