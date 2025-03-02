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Ailelere sinema filmlerinde yüzde 40 indirim mi uygulanacak, şartlar neler? Bakan Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı!
Giriş Tarihi: 02.03.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025
16:20
Ailelere sinema filmlerinde yüzde 40 indirim mi uygulanacak, şartlar neler? Bakan Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesi kapsamında ailelere yönelik yeni bir destek programını duyurdu. Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, toplumsal yapının temeli olan ailenin korunması ve desteklenmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, sinema biletlerinde ailelere yüzde 40 indirim uygulanacağını müjdeledi. Bu sayede aileler, kültürel ve sanatsal etkinliklere daha kolay erişebilecek, birlikte keyifli vakit geçirme imkanı bulacak. Peki, indirimden kimler faydalanabilecek? Şartlar neler? İşte detaylar…