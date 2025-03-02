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Haberler Yaşam Ailelere sinema filmlerinde yüzde 40 indirim mi uygulanacak, şartlar neler? Bakan Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı!
Giriş Tarihi: 02.03.2025 16:20 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 16:20

Ailelere sinema filmlerinde yüzde 40 indirim mi uygulanacak, şartlar neler? Bakan Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesi kapsamında ailelere yönelik yeni bir destek programını duyurdu. Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, toplumsal yapının temeli olan ailenin korunması ve desteklenmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, sinema biletlerinde ailelere yüzde 40 indirim uygulanacağını müjdeledi. Bu sayede aileler, kültürel ve sanatsal etkinliklere daha kolay erişebilecek, birlikte keyifli vakit geçirme imkanı bulacak. Peki, indirimden kimler faydalanabilecek? Şartlar neler? İşte detaylar…

Ailelere sinema filmlerinde yüzde 40 indirim mi uygulanacak, şartlar neler? Bakan Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı!

Ailelerin kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını artırmak amacıyla yeni bir destek geliyor! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 yılının "Aile Yılı" kapsamında ailelerin sinema filmlerini yüzde 40 indirimle izleyebileceğini açıkladı. Toplumsal yapının temel taşı olan aileyi desteklemek için çeşitli projeler hayata geçirdiklerini belirten Bakan Göktaş, bu adımın aile bireylerinin birlikte daha fazla vakit geçirmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Peki, sinema indiriminden kimler yararlanabilecek? Hangi filmler kapsama giriyor? İşte merak edilen tüm detaylar…

Ailelere sinema filmlerinde yüzde 40 indirim mi uygulanacak, şartlar neler? Bakan Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı!

BAKAN MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ AÇIKLADI!

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, #AileYılı kapsamında pazartesi ve çarşamba günleri ailelerin sinemada filmleri yüzde 40 indirimli izleyebileceklerini duyurdu.

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Ailelere sinema filmlerinde yüzde 40 indirim mi uygulanacak, şartlar neler? Bakan Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı!

AİLELERE SİNEMA FİLMLERİNDE YÜZDE 40 İNDİRİM Mİ UYGULANACAK, ŞARTLAR NELER?

Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında, 2025 yılı boyunca Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) üyesi sinema salonlarında pazartesi ve çarşamba günleri ailelere yüzde 40'a varan indirim uygulanacak.

Ailelere sinema filmlerinde yüzde 40 indirim mi uygulanacak, şartlar neler? Bakan Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı!

Bakanımız Göktaş: "Aile Yılı'nda aileler sinemalarda filmleri yüzde 40 indirimli izleyecek"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Aile Yılı kapsamında pazartesi ve çarşamba günleri ailelerin sinemada filmleri yüzde 40 indirimli izleyebileceklerini bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, toplumsal yapının temeli olan ailenin önemine vurgu yaparak, Aile Yılı'nda çeşitli desteklerle ailelerin yanında olduklarını ifade etti.

Ailelere sinema filmlerinde yüzde 40 indirim mi uygulanacak, şartlar neler? Bakan Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı!

Ailenin, geleceği inşa eden en değerli kurum olduğuna dikkati çeken Bakan Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında, 2025 yılı boyunca Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) üyesi sinema salonlarında pazartesi ve çarşamba günleri ailelere yüzde 40'a varan indirim uygulanacağını kaydetti.

Ailenin, geleceği inşa eden en değerli kurum olduğuna dikkati çeken Bakan Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında, 2025 yılı boyunca Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) üyesi sinema salonlarında pazartesi ve çarşamba günleri ailelere yüzde 40'a varan indirim uygulanacağını kaydetti.