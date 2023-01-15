Ailesi ayak parmaklarından tanımıştı! 90 gündür babasını hastanede bekliyor!

Personelin de el üstünde tuttuğu ve mümkün olduğunca normal bir hayat sürmesi için çaba sarf ettiği küçük çocuk, hastane yönetimi tarafından kendileri için ayrılan süit odalarda ailesiyle beraber kalıyor, personelle birlikte yemeğe iniyor, hastane içindeki etkinlik alanlarında vakit geçiriyor, hastane sınıfındaki derslere katılıyor. Beytullah, hastanede yatarak tedavi gören diğer çocuklarla beraber sinemaya giriyor ve artık arada bir uzaktan da olsa babasını ziyarete gidiyor.