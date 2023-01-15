Ailesi ayak parmaklarından tanımıştı! 90 gündür babasını hastanede bekliyor!

Bartın'da 3 ay önce meydana gelen maden kazasından sonra ambulans uçakla, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen madencilerin aileleri, umutla yakınlarının taburcu olacağı günü bekliyor. Yaralı madencilerden 39 yaşındaki Erol Bulduk'un 6 yaşındaki oğlu Beytullah da hastanenin en küçük misafiri olarak tam 90 gündür ailesiyle beraber hastanede yaşıyor. Beytullah, okula bile hastane sınıfında başladı. Personelin el üstünde tuttuğu ve mümkün olduğunca normal bir hayat sürmesi için çaba sarfettiği Beytullah, hastanede tedavi gören çocuklar için gerçekleştirilen sinema etkinliğine de katıldı.