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Haberler Yaşam Ailesi ayak parmaklarından tanımıştı! 90 gündür babasını hastanede bekliyor!
Giriş Tarihi: 15.01.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 11:05

Ailesi ayak parmaklarından tanımıştı! 90 gündür babasını hastanede bekliyor!

Bartın'da 3 ay önce meydana gelen maden kazasından sonra ambulans uçakla, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen madencilerin aileleri, umutla yakınlarının taburcu olacağı günü bekliyor. Yaralı madencilerden 39 yaşındaki Erol Bulduk'un 6 yaşındaki oğlu Beytullah da hastanenin en küçük misafiri olarak tam 90 gündür ailesiyle beraber hastanede yaşıyor. Beytullah, okula bile hastane sınıfında başladı. Personelin el üstünde tuttuğu ve mümkün olduğunca normal bir hayat sürmesi için çaba sarfettiği Beytullah, hastanede tedavi gören çocuklar için gerçekleştirilen sinema etkinliğine de katıldı.

Ailesi ayak parmaklarından tanımıştı! 90 gündür babasını hastanede bekliyor!

Geçtiğimiz Ekim ayında Bartın'daki kömür madeninde meydana gelen kazada ağır yaralanan ve Sağlık Bakanığı'na bağlı 112 ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen işçilerden Ayhan Akgül (37) ve İzzet Ak'ın (39) yoğun bakımdaki tedavileri 3 aydır devam ediyor. Remzi Taşkömür (42), yoğun bakımdan çıkarken, ağır yanıklarla haftalarca yoğun bakımda tedavi gören Erol Bulduk (39) da, birkaç hafta önce normal servise alındı.

Ailesi ayak parmaklarından tanımıştı! 90 gündür babasını hastanede bekliyor!

Kazanın olduğu 14 Ekim'den bu yana bir gün dahi hastaneden ayrılmayan ailesi ise tam 90 gündür hastanede umut nöbeti tutuyor. Diğer madenci aileleriyle beraber hastanede yaşayan en küçük misafir ise Erol Bulduk'un oğlu Beytullah. Beytullah, anaokuluna bile hastane sınıfında başladı, yazmayı ilk öğrendiği kelime ise 'Baba' oldu.

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Ailesi ayak parmaklarından tanımıştı! 90 gündür babasını hastanede bekliyor!

Personelin de el üstünde tuttuğu ve mümkün olduğunca normal bir hayat sürmesi için çaba sarf ettiği küçük çocuk, hastane yönetimi tarafından kendileri için ayrılan süit odalarda ailesiyle beraber kalıyor, personelle birlikte yemeğe iniyor, hastane içindeki etkinlik alanlarında vakit geçiriyor, hastane sınıfındaki derslere katılıyor. Beytullah, hastanede yatarak tedavi gören diğer çocuklarla beraber sinemaya giriyor ve artık arada bir uzaktan da olsa babasını ziyarete gidiyor.

Ailesi ayak parmaklarından tanımıştı! 90 gündür babasını hastanede bekliyor!

Beytullah için 3 aydır hastane koridorları oyun alanı, bekleme salonu evi, hastane personeli ise ailesi gibi oldu. Beytullah'ın hastane rutinini ise ilk kez Demirören Haber Ajansı görüntüledi. Yaralı maden işçisi Erol Bulduk'un babası Sami ve annesi Müzeyyen Bulduk da oğulları yoğun bakımdan servise çıktıktan sonra, ilk kez konuştu.

Ailesi ayak parmaklarından tanımıştı! 90 gündür babasını hastanede bekliyor!


Ağır yanık yaralarıyla tedavi gören Erol Bulduk'un babası Sami Bulduk, "Kaza ilk olduğunda, öldü dediler. Bütün hastaneleri dolaştık, en sonunda morga bile gittik. Orada da yoktu. Sonra gece saat 10.30'da bir haber geldi, ismi yanlış yazılmış; İstanbul'da hastanede olduğuna dair bilgi aldık. Bartın valimizin bize verdiği araçla acilen buraya geldik" dedi.

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