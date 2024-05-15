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Haberler Yaşam Ailesinden 4 kişiyi katletmişti Cinayetten önce dehşete düşüren mesaj: Kanınızı içsem doymam
Giriş Tarihi: 15.05.2024 11:33 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 11:35

Ailesinden 4 kişiyi katletmişti Cinayetten önce dehşete düşüren mesaj: Kanınızı içsem doymam

Bursa'da annesi Bedriye (67), ağabeyleri Mehmet (40) ve Remzi (45) ile yengesi Fatma Ergüner'i (39) tabancayla öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan polis memuru Adem Ergüner'in (30), olay günü ağabeyi Mehmet Ergüner'e, 'Üstünüze kusacağım, kanınızı içsem doymam' diye mesaj attığı ortaya çıktı. Sanığın ağabeyi ile yaptığı telefon görüşmelerinin ses kayıtlarının da dinletildiği duruşmada, mütalaasını açıklayan savcı, Adem Ergüner için 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

DHA
Ailesinden 4 kişiyi katletmişti Cinayetten önce dehşete düşüren mesaj: Kanınızı içsem doymam

Bursa'da annesi Bedriye (67), ağabeyleri Mehmet (40) ve Remzi (45) ile yengesi Fatma Ergüner'i (39) tabancayla öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan polis memuru Adem Ergüner'in (30), olay günü ağabeyi Mehmet Ergüner'e, 'Üstünüze kusacağım, kanınızı içsem doymam' diye mesaj attığı ortaya çıktı.

Ailesinden 4 kişiyi katletmişti Cinayetten önce dehşete düşüren mesaj: Kanınızı içsem doymam

Sanığın ağabeyi ile yaptığı telefon görüşmelerinin ses kayıtlarının da dinletildiği duruşmada, mütalaasını açıklayan savcı, Adem Ergüner için 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

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Ailesinden 4 kişiyi katletmişti Cinayetten önce dehşete düşüren mesaj: Kanınızı içsem doymam

Olay, 27 Ocak 2023'te saat 15.00 sıralarında İznik Gölü yakınındaki Çamlıkalan mevkisinde meydana geldi. Bingöl'ün Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Adem Ergüner, iddiaya göre; Bingöl'deyken 175 bin liraya sattığı aracının parasını, müteahhitlik yapan ağabeyi Mehmet Ergüner'e vererek kendisine ev yapmasını istedi. Ancak evin yapılmadığını gören Adem Ergüner, ağabeyinden parayı geri istedi.

Ailesinden 4 kişiyi katletmişti Cinayetten önce dehşete düşüren mesaj: Kanınızı içsem doymam

Paranın miktarı konusunda anlaşamayan kardeşler arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine Adem Ergüner, izin alıp, eşi ve çocuğu ile eski görev yeri Eskişehir'e gitti. Burada ailesini AVM'de bırakan Ergüner, Bursa'nın Orhangazi ilçesine geldi. Ergüner, aralarında husumet bulunan ağabeyi Ergüner'e telefon açıp, konuşmak istediğini söyledi. Mehmet Ergüner, annesi Bedriye, ağabeyi Remzi ve yengesi Fatma Ergüner ile buluşma noktasına gitti.

Ailesinden 4 kişiyi katletmişti Cinayetten önce dehşete düşüren mesaj: Kanınızı içsem doymam

Adem Ergüner, burada yanındaki tabancasını çekip, aile bireylerine kurşun yağdırdı. Anne Bedriye ile oğlu Remzi ve gelini Fatma Ergüner olay yerinde, Mehmet Ergüner ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Adem Ergüner, tutuklandı.

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