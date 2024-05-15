Ailesinden 4 kişiyi katletmişti Cinayetten önce dehşete düşüren mesaj: Kanınızı içsem doymam

Paranın miktarı konusunda anlaşamayan kardeşler arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine Adem Ergüner, izin alıp, eşi ve çocuğu ile eski görev yeri Eskişehir'e gitti. Burada ailesini AVM'de bırakan Ergüner, Bursa'nın Orhangazi ilçesine geldi. Ergüner, aralarında husumet bulunan ağabeyi Ergüner'e telefon açıp, konuşmak istediğini söyledi. Mehmet Ergüner, annesi Bedriye, ağabeyi Remzi ve yengesi Fatma Ergüner ile buluşma noktasına gitti.