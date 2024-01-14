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Haberler Yaşam Ailesine kaçırıldım beni kesiyorlar demişti: 17 yaşındaki Gizem Nur Sügür bulundu!
Giriş Tarihi: 14.01.2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 11:48

Ailesine kaçırıldım beni kesiyorlar demişti: 17 yaşındaki Gizem Nur Sügür bulundu!

Aydın'da kuaförde çalışan 17 yaşındaki Gizem Nur Sügür, dün akşam saatlerinde ailesini arayıp 'Beni az önce kaçırdılar. Bir depoda tutuyorlar. Beni kesiyorlar' dedi! Paniğe kapılan ailenin başvurusu üzerine ekipler genç kızı bulmak için harekete geçti. Sabah saatlerinde sokakta tek başına bulunan Gizem'in ifadesi şoke etti: 3 kişiydiler…

Ceyhan TORLAK
Ailesine kaçırıldım beni kesiyorlar demişti: 17 yaşındaki Gizem Nur Sügür bulundu!

Korkunç olay, cumartesi akşamı saat 18.00 sıralarında Aydın'ın Didim ilçesinde meydana geldi. Bir kuaförde çalışan 17 yaşındaki Gizem Nur Sügür, iddiaya göre, çalıştığı iş yerinin önüne yanaşan ve henüz plakası belirlenemeyen bir taksideki şüpheli ya da şüpheliler tarafından kaçırıldı.

Ailesine kaçırıldım beni kesiyorlar demişti: 17 yaşındaki Gizem Nur Sügür bulundu!

Bir süre sonra annesini telefonla arayan Gizem, 'Beni az önce kaçırdılar, bir depoda tutuyorlar ve beni kesiyorlar' diyerek yardım istedi. Bunun üzerine aile, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, durumu bildirdi. Aile, kızının hayatından endişe ettiklerini belirtirken, ihbar üzerine harekete geçen polis, genç kızı bulmak için çalışma başlattı. Öte yandan, olayı duyan Gizem'in yakınları ise sosyal medyadan paylaşım yaparak genç kızın bulunması için yardım çağrısında bulundu.

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Ailesine kaçırıldım beni kesiyorlar demişti: 17 yaşındaki Gizem Nur Sügür bulundu!

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Baba Serkan Sügür, "Kızım Gizem, bugün saat 18.00 sıralarında çalıştığı kuaförün önünde zorla bir taksiye bindirilerek kaçırıldı. Bir süre sonra annesini gizlice telefonla arayarak, 'Beni az önce kaçırdılar. Bir depoda tutuyorlar' diye yardım istiyor. Daha sonra telefon kesiliyor. Kendisinden haber alamayınca polise şikayette bulunduk. Polis çevredeki güvenlik kameralarını inceliyor. Kızımın hayatından endişe ediyoruz. Bir an önce bulunması istiyoruz" dedi. Baba Serkan Sügür daha sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımda polislere teşekkür ederek kızının bulunduğunu duyurdu.

Ailesine kaçırıldım beni kesiyorlar demişti: 17 yaşındaki Gizem Nur Sügür bulundu!

"İNSANLARDAN KAÇIYORMUŞ"

Polis ekipleri sabah saatlerinde Gizem'i Didim Mavişehir Mahallesi'ndeki bir sokakta tek başına buldu. Gizem polisteki ifadesinde, 3 kişinin kendisini kaçırıp gece boyunca bir depoda alıkoyduğunu, şüphelilerin sabah saatlerinde kendisini sokakta bırakarak kaçtığını söyledi. Gizem, ailesine teslim edildi. Baba Serkan Sögür, "Kızım sağ salim bulunduğu için sevindik. Polis bulduğunda korku içinde insanlardan kaçıyormuş. İnşallah polisler, kızımı kaçıran şüphelileri bulur" dedi. Polis, genç kızın ifadesinden yola çıkıp, kendisini kaçırdıklarını iddia ettiği 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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