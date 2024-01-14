Ailesine kaçırıldım beni kesiyorlar demişti: 17 yaşındaki Gizem Nur Sügür bulundu!

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Baba Serkan Sügür, "Kızım Gizem, bugün saat 18.00 sıralarında çalıştığı kuaförün önünde zorla bir taksiye bindirilerek kaçırıldı. Bir süre sonra annesini gizlice telefonla arayarak, 'Beni az önce kaçırdılar. Bir depoda tutuyorlar' diye yardım istiyor. Daha sonra telefon kesiliyor. Kendisinden haber alamayınca polise şikayette bulunduk. Polis çevredeki güvenlik kameralarını inceliyor. Kızımın hayatından endişe ediyoruz. Bir an önce bulunması istiyoruz" dedi. Baba Serkan Sügür daha sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımda polislere teşekkür ederek kızının bulunduğunu duyurdu.