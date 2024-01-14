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Ailesine kaçırıldım beni kesiyorlar demişti: 17 yaşındaki Gizem Nur Sügür bulundu!
Giriş Tarihi: 14.01.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
11:48
Ailesine kaçırıldım beni kesiyorlar demişti: 17 yaşındaki Gizem Nur Sügür bulundu!
Aydın'da kuaförde çalışan 17 yaşındaki Gizem Nur Sügür, dün akşam saatlerinde ailesini arayıp 'Beni az önce kaçırdılar. Bir depoda tutuyorlar. Beni kesiyorlar' dedi! Paniğe kapılan ailenin başvurusu üzerine ekipler genç kızı bulmak için harekete geçti. Sabah saatlerinde sokakta tek başına bulunan Gizem'in ifadesi şoke etti: 3 kişiydiler…