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Giriş Tarihi: 02.12.2024 08:25 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 08:25

Ailesini katledip: "Ben öldürmedim uzaylılar öldürdü" demişti: İşte cezası...

İstanbul Ümraniye'de 57 yaşındaki iş adamı Suat Güney'in dini nikahlı eşi 49 yaşındaki Yasemin Ünlü ve kızları Mine Güney(30) ile Zeliha Güney'i(31) silahla vurarak katlettiği 23 Şubat'taki olayla ilgili soruşturma tamamlandı. SABAH'ın ulaştığı iddianamede şüphelinin 15 dakika içinde 3 cinayet işlediği detayına yer verildi. Hastane raporunda akıl sağlığının yerinde olduğu belirtilen Suat Güney ise 7 yıl önce uzaylılar tarafından evinin istila edildiğini, o günden sonra kızlarının lafını dinlemediğini, cinayetleri uzaylıların işlediğini ileri sürdü. İddianamede şikayetçi olan öz çocuklarının "Kız çocuklarını sevmezdi" dediği şüpheli Suat Güney'in 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. İşte korkunç haberin detayları...

SEDA NUR GÜNAYDIN
Ailesini katledip: Ben öldürmedim uzaylılar öldürdü demişti: İşte cezası...

Ümraniye'de 23 Şubat 2024 günü yaşanan aile faciasında geçmiş yıllarda Doğu Anadolu Bölgesi'nde vergi rekortmeni olan ve tavukçulukla uğraşan iş insanı Suat Güney, imam nikahlı eşi Yasemin Ünlü ve ilk karısından olan kızları Zeliha Güney ve Mine Güney'i öldürmüştü. Eşi ve kızlarının canına kıyan cani adam yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmış, ifadesindeyse "Ben kimseyi öldürmedim, uzaylılar öldürdü" şeklinde konuşmuştu.

Ailesini katledip: Ben öldürmedim uzaylılar öldürdü demişti: İşte cezası...

AİLE VAHŞETİNDE SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. SABAH'ın ulaştığı iddianamede şüpheli Suat Güney'in dini nikahlı eşi olan Yasemin Ünlü'nün ve ilk eşinden olan kızları Zeliha ve Mine Günay'ın aynı sitenin farklı dairelerinde oturdukları, olay günü öğle saatlerinde şüphelinin lüks siteye gelerek Yasemin Ünlü ve Zeliha Güney'i elindeki tabancayla vurarak öldürdüğü kaydedildi.

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Ailesini katledip: Ben öldürmedim uzaylılar öldürdü demişti: İşte cezası...

BAKICININ ŞÜPHESİYLE ORTAYA ÇIKTI

Aynı binada oturan ve şüpheli Suat'ın yaşlı olan annesine bakıcılık yapan kadının ses alamadığı, durumu aynı sitede tamir işlerine bakan Şenol K.'ya bildirmesi üzerine Şenol'un bahse konu daireye gelip kapıyı açtığı, korkunç cinayetin bu şekilde ortaya çıktığı aktarıldı. Şenol'un içeriye girdiğinde bayan bir şahsın yüzüstü yerde yatılı vaziyette olduğunu, sırtında mermi girişlerinin olduğunu fark etmesi üzerine durumu aynı sitede çalışan güvenlik amiri olan Salih K.'ya bildirdiği belirtildi.

Ailesini katledip: Ben öldürmedim uzaylılar öldürdü demişti: İşte cezası...

15 DAKİKA İÇİNDE 3 CİNAYET

İncelenen kamera görüntülerinde şüpheli Suat Güney'in olay günü sabah saatlerinde elinde 3 adet çantayla A bloktan çıktığının tespit edildiği, sonrasında bahse konu sitenin F Bloğuna giriş yaptığı, yaklaşık 15 dakika sonra ise F Bloktan çıkış yaptığı, olaydan sonra beyaz renkli lüks araçla olay yerinden ayrılıp Ümraniye'deki iş yeri önüne aracını park ettiği, bir süre sonra diğer şüpheli olan Fikret'in şüpheli Suat'ın yanına gelip birlikte Fikret'e ait olan Kartal'da bulunan iş yerine geldikleri, şüpheli Suat'ın burada kolluk görevlileri tarafından yakalandığı tespit edildi.

Ailesini katledip: Ben öldürmedim uzaylılar öldürdü demişti: İşte cezası...

DEFALARCA ATEŞ ETMİŞ!

Maktul Mine Güney'in otopsi raporunda 9 adet öldürücü nitelikte ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarası tespit edilirken maktul Yasemin Ünlü'nün vücudunda 4 adet öldürücü ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarası, maktul Zeliha Güney'in vücudunda ise 10 adet öldürücü ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarası bulunduğu kaydedildi.

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