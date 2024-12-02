Ailesini katledip: "Ben öldürmedim uzaylılar öldürdü" demişti: İşte cezası...

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İncelenen kamera görüntülerinde şüpheli Suat Güney'in olay günü sabah saatlerinde elinde 3 adet çantayla A bloktan çıktığının tespit edildiği, sonrasında bahse konu sitenin F Bloğuna giriş yaptığı, yaklaşık 15 dakika sonra ise F Bloktan çıkış yaptığı, olaydan sonra beyaz renkli lüks araçla olay yerinden ayrılıp Ümraniye'deki iş yeri önüne aracını park ettiği, bir süre sonra diğer şüpheli olan Fikret'in şüpheli Suat'ın yanına gelip birlikte Fikret'e ait olan Kartal'da bulunan iş yerine geldikleri, şüpheli Suat'ın burada kolluk görevlileri tarafından yakalandığı tespit edildi.