Giriş Tarihi: 02.12.2024 08:25
Güncelleme Tarihi: 02.12.2024
08:25
Ailesini katledip: "Ben öldürmedim uzaylılar öldürdü" demişti: İşte cezası...
İstanbul Ümraniye'de 57 yaşındaki iş adamı Suat Güney'in dini nikahlı eşi 49 yaşındaki Yasemin Ünlü ve kızları Mine Güney(30) ile Zeliha Güney'i(31) silahla vurarak katlettiği 23 Şubat'taki olayla ilgili soruşturma tamamlandı. SABAH'ın ulaştığı iddianamede şüphelinin 15 dakika içinde 3 cinayet işlediği detayına yer verildi. Hastane raporunda akıl sağlığının yerinde olduğu belirtilen Suat Güney ise 7 yıl önce uzaylılar tarafından evinin istila edildiğini, o günden sonra kızlarının lafını dinlemediğini, cinayetleri uzaylıların işlediğini ileri sürdü. İddianamede şikayetçi olan öz çocuklarının "Kız çocuklarını sevmezdi" dediği şüpheli Suat Güney'in 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. İşte korkunç haberin detayları...