Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AJET İNDİRİMLİ BİLET: Tüm yurt içi uçuşlar 799 TL'den başlayan fiyatlarla! AJET ucuza uçak bileti hangi tarihlerde geçerli?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 11:26 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:26

AJET İNDİRİMLİ BİLET: Tüm yurt içi uçuşlar 799 TL'den başlayan fiyatlarla! AJET ucuza uçak bileti hangi tarihlerde geçerli?

Uygun fiyatlı seyahat seçenekleri sunan AJet, baharın ilk kampanyasını duyurdu. Tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olan kampanya kapsamında, biletler 799 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Seyahat planı yapan yolcular, AJet'in avantajlı ucuz bilet fiyatlarını ve kampanya detaylarını merak ediyor. Peki, AJet indirimli bilet fiyatları ne kadar ve kampanya hangi tarihlerde geçerli? İşte, detaylar.

AJET İNDİRİMLİ BİLET: Tüm yurt içi uçuşlar 799 TL’den başlayan fiyatlarla! AJET ucuza uçak bileti hangi tarihlerde geçerli?

AJet, baharın ilk kampanyasını duyurdu. Havayolu şirketi, tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olmak üzere biletlerini 799 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sundu. Ekonomik fiyatlarla seyahat etmek isteyenler, kampanya şartları ve indirimli bilet alım tarihlerini yakından takip ediyor. Peki, AJet indirimli bilet fiyatları ne kadar? AJet ucuza uçak bileti kampanyası hangi tarihler arasında geçerli olacak?

AJET İNDİRİMLİ BİLET: Tüm yurt içi uçuşlar 799 TL’den başlayan fiyatlarla! AJET ucuza uçak bileti hangi tarihlerde geçerli?

AJET UÇAK BİLETİ KAMPANYASI NE ZAMAN?

AJet, baharın ilk kampanyasını başlattı. Tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olan kampanya ile, indirimli biletler 799 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

AJet'in, 20 Şubat 2025 tarihinde satışa sunduğu indirimli biletler, 8 Nisan – 28 Mayıs 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AJET İNDİRİMLİ BİLET: Tüm yurt içi uçuşlar 799 TL’den başlayan fiyatlarla! AJET ucuza uçak bileti hangi tarihlerde geçerli?

İNDİRİMLİ 128 BİN BİLET SATIŞTA

Tüm yurt içi (KKTC hariç) uçuşları kapsayan kampanya ile 128 bin koltuk satışı yapılacak.

AJET İNDİRİMLİ BİLET: Tüm yurt içi uçuşlar 799 TL’den başlayan fiyatlarla! AJET ucuza uçak bileti hangi tarihlerde geçerli?

AJET İNDİRİMLİ UÇAK BİLETİ NASIL ALINIR?
Vergi ve harçlar dahil 799 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan 'basic' biletler, sadece AJet.com ve AJet mobil uygulamasından alınabilecek.

AJET İNDİRİMLİ BİLET: Tüm yurt içi uçuşlar 799 TL’den başlayan fiyatlarla! AJET ucuza uçak bileti hangi tarihlerde geçerli?
SON DAKİKA