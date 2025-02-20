Haberler
Yaşam
AJET'DEN DEV KAMPANYA! Tüm uçuşlar 799 TL’den başlayan fiyatlarla! AJet indirimli bilet kampanyası ne zamana kadar geçerli?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
16:51
AJET'DEN DEV KAMPANYA! Tüm uçuşlar 799 TL’den başlayan fiyatlarla! AJet indirimli bilet kampanyası ne zamana kadar geçerli?
Uygun fiyatlı seyahat seçenekleri sunan AJet, baharın ilk kampanyasını duyurdu. Tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olan kampanya kapsamında, biletler 799 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Seyahat planı yapan yolcular, AJet'in avantajlı ucuz bilet fiyatlarını ve kampanya detaylarını merak ediyor. Peki, AJet indirimli bilet fiyatları ne kadar ve kampanya hangi tarihlerde geçerli? İşte, detaylar.