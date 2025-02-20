AJET’TEN KAÇIRILMAYACAK FIRSAT! Tüm uçuşlar 799 TL’den başlıyor! AJet indirimli bilet kampanyası ne zamana kadar devam edecek?

AJet, baharın ilk kampanyasını duyurdu. Havayolu şirketi, tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olmak üzere biletlerini 799 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sundu. Ekonomik fiyatlarla seyahat etmek isteyenler, kampanya şartları ve indirimli bilet alım tarihlerini yakından takip ediyor. Peki, AJet indirimli bilet fiyatları ne kadar? AJet ucuza uçak bileti kampanyası hangi tarihler arasında geçerli olacak?