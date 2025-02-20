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AJET'TEN KAÇIRILMAYACAK FIRSAT! Tüm uçuşlar 799 TL'den başlıyor! AJet indirimli bilet kampanyası ne zamana kadar devam edecek?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 22:45
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
22:45
AJET'TEN KAÇIRILMAYACAK FIRSAT! Tüm uçuşlar 799 TL'den başlıyor! AJet indirimli bilet kampanyası ne zamana kadar devam edecek?
Uygun fiyatlı seyahat seçenekleri sunan AJet, baharın ilk kampanyasını duyurdu. Tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olan kampanya kapsamında, biletler 799 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Seyahat planı yapan yolcular, AJet'in avantajlı ucuz bilet fiyatlarını ve kampanya detaylarını merak ediyor. Peki, AJet indirimli bilet fiyatları ne kadar ve kampanya hangi tarihlerde geçerli? İşte, detaylar.