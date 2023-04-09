AK Parti Adana milletvekili adayları! AK Parti 28. dönem Adana milletvekili aday listesi belli oldu mu?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra 28. Dönem milletvekilleri de 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olup AK Parti Adana milletvekili adayları gündeme geliyor. Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilecek listeler öğrenilmeye çalışılıyor. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, listenin hazır olduğunu, son rötüşların yapıldığını belirterek, "Yarın öğleden sonra 15.30-16.00 civarı veririz, tam net değil" ifadelerini kullandı. Peki AK Parti 28. dönem Adana milletvekili aday listesi belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? AK Parti Adana milletvekili adayları 2023 son durum