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Haberler Yaşam 2023 SEÇİMLERİ Ak Parti İstanbul milletvekili adayları açıklandı! 28. Dönem Ak Parti İstanbul milletvekilleri kimler, kim kaçıncı bölgeden aday oldu?
Giriş Tarihi: 09.04.2023 23:44 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 23:44

2023 SEÇİMLERİ Ak Parti İstanbul milletvekili adayları açıklandı! 28. Dönem Ak Parti İstanbul milletvekilleri kimler, kim kaçıncı bölgeden aday oldu?

Ak Parti İstanbul milletvekili adayları isim listesi yayında! 14 Mayıs'a sayılı günler kala 13. Cumhurbaşkanının belli olacağı genel seçimlerde 28. Dönem milletvekilleri de belli olacak. Listeler son günde Yüsek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi. Ak Parti İstanbul milletvekilleri kimler, kim kaçıncı bölgeden aday oldu soruları yanıt arıyor. Listede Bakanlar Kurulu ve ünlü isimler yer aldı. 1. Bölge, 2. Bölge ve 3. Bölge aday listesi gündemdeki yerini aldı. İşte, 28. Dönem AK Parti İstanbul milletvekili adayları listesi…

2023 SEÇİMLERİ Ak Parti İstanbul milletvekili adayları açıklandı! 28. Dönem Ak Parti İstanbul milletvekilleri kimler, kim kaçıncı bölgeden aday oldu?

Ak Parti milletvekili aday listesi 2023 gündemdeki yerini aldı. Bölge bölge araşrıtılmaya başlayan isim listesi seçmen tarafından araştırılıyor. Türkiye Genel Seçimler için geri sayıma başladı. 14 Mayıs tarihine doğru seçim mesaisi yoğunlaştı. 28. Dönem AK Parti milletvekili adayları kimler, kim hangi bölgeden aday çıktı soruları yanıt arıyor. Listeler bugün Yüksek Seçim Kurulu YSK ile paylaşıldı. İşte, AK Parti milletvekilleri aday listesi...

2023 SEÇİMLERİ Ak Parti İstanbul milletvekili adayları açıklandı! 28. Dönem Ak Parti İstanbul milletvekilleri kimler, kim kaçıncı bölgeden aday oldu?

AK PARTİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY İSİM LİSTESİ YAYINDA!

14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Bölge bölge isimler şöyle:

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2023 SEÇİMLERİ Ak Parti İstanbul milletvekili adayları açıklandı! 28. Dönem Ak Parti İstanbul milletvekilleri kimler, kim kaçıncı bölgeden aday oldu?

AK PARTİ İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLLERİ

İSTANBUL-1 1 MURAT KURUM
İSTANBUL-1 2 ERKAN KANDEMİR
İSTANBUL-1 3 HASAN TURAN
İSTANBUL-1 4 MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT
İSTANBUL-1 5 HULUSİ ŞENTÜRK
İSTANBUL-1 6 MUSTAFA HULKİ CEVİZOĞLU
İSTANBUL-1 7 TUĞBA IŞIK ERCAN
İSTANBUL-1 8 İSMAİL ERDEM
İSTANBUL-1 9 YAHYA ÇELİK
İSTANBUL-1 10 BEHİYE EKER
İSTANBUL-1 11 SERKAN BAYRAM
İSTANBUL-1 12 ÜMMÜGÜLŞEN ÖZTÜRK
İSTANBUL-1 13 AZMİ EKİNCİ
İSTANBUL-1 14 NURETTİN ALAN
İSTANBUL-1 15 FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN
İSTANBUL-1 16 LEMAN YENİGÜN
İSTANBUL-1 17 ESMA ERSİN
İSTANBUL-1 18 UMUT ARMAN SONAY
İSTANBUL-1 19 ALİ SEVİNÇ
İSTANBUL-1 20 MAHMUT EMİNMOLLAOĞLU

2023 SEÇİMLERİ Ak Parti İstanbul milletvekili adayları açıklandı! 28. Dönem Ak Parti İstanbul milletvekilleri kimler, kim kaçıncı bölgeden aday oldu?

İSTANBUL-1 21 RÜSTEM KABİL
İSTANBUL-1 22 ALİ YAZLI
İSTANBUL-1 23 AYDOĞAN AHIAKIN
İSTANBUL-1 24 ZEYNETTİN AYDIN
İSTANBUL-1 25 CEMAL DONAT
İSTANBUL-1 26 EBRU SARACOĞLU
İSTANBUL-1 27 AYŞEGÜL ESRA ATİK
İSTANBUL-1 28 FATİH ÖGÜN
İSTANBUL-1 29 ZEYNEP BAYIR
İSTANBUL-1 30 MURAT AÇIK
İSTANBUL-1 31 VELİ ARSLAN
İSTANBUL-1 32 YUNUS FIRAT AYDIN
İSTANBUL-1 33 MUSTAFA NAİM YAĞCI
İSTANBUL-1 34 FURKAN GÖKGÖZ
İSTANBUL-1 35 NURETTİN ALAGÖZ

2023 SEÇİMLERİ Ak Parti İstanbul milletvekili adayları açıklandı! 28. Dönem Ak Parti İstanbul milletvekilleri kimler, kim kaçıncı bölgeden aday oldu?

AK PARTİ İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLLERİ
İSTANBUL-2 1 SÜLEYMAN SOYLU
İSTANBUL-2 2 HALİT YEREBAKAN
İSTANBUL-2 3 RABİA KALENDER İLHAN
İSTANBUL-2 4 MEHMET ÖNDER AKSAKAL
İSTANBUL-2 5 MUSTAFA DEMİR
İSTANBUL-2 6 İSMAİL EMRAH KARAYEL
İSTANBUL-2 7 ZAFER SIRAKAYA
İSTANBUL-2 8 BÜŞRA PAKER
İSTANBUL-2 9 SEVAN SIVACIOĞLU
İSTANBUL-2 10 DERYA AYAYDIN
İSTANBUL-2 11 ADEM YILDIRIM
İSTANBUL-2 12 SENA NUR ÇELİK
İSTANBUL-2 13 AHMET BİLAL KIYMAZ
İSTANBUL-2 14 HÜSEYİN EROĞLU
İSTANBUL-2 15 ENES EMİNOĞLU
İSTANBUL-2 16 AHMET HAMDİ ÇAMLI
İSTANBUL-2 17 EMRE USTAOSMANOĞLU
İSTANBUL-2 18 ŞEVKİ ŞAR
İSTANBUL-2 19 CAHİT ALTUNAY
İSTANBUL-2 20 ÖMER FUAT GÜNDAY

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