Haberler Yaşam 2023 SEÇİMLERİ Ak Parti İstanbul milletvekili adayları açıklandı! 28. Dönem Ak Parti İstanbul milletvekilleri kimler, kim kaçıncı bölgeden aday oldu?

Giriş Tarihi: 09.04.2023 23:44 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 23:44

2023 SEÇİMLERİ Ak Parti İstanbul milletvekili adayları açıklandı! 28. Dönem Ak Parti İstanbul milletvekilleri kimler, kim kaçıncı bölgeden aday oldu?

Ak Parti İstanbul milletvekili adayları isim listesi yayında! 14 Mayıs'a sayılı günler kala 13. Cumhurbaşkanının belli olacağı genel seçimlerde 28. Dönem milletvekilleri de belli olacak. Listeler son günde Yüsek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi. Ak Parti İstanbul milletvekilleri kimler, kim kaçıncı bölgeden aday oldu soruları yanıt arıyor. Listede Bakanlar Kurulu ve ünlü isimler yer aldı. 1. Bölge, 2. Bölge ve 3. Bölge aday listesi gündemdeki yerini aldı. İşte, 28. Dönem AK Parti İstanbul milletvekili adayları listesi…