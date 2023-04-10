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Haberler Yaşam AK Parti Mersin milletvekili adayları tam liste belli oldu! 28. Dönem AK Parti Mersin milletvekilleri kimler?
Giriş Tarihi: 10.04.2023 15:16 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 15:16

AK Parti Mersin milletvekili adayları tam liste belli oldu! 28. Dönem AK Parti Mersin milletvekilleri kimler?

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kala AK Parti Mersin milletvekili adayları gündeme geliyor. Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilen listeler öğrenilmeye çalışılıyor. AK Parti'de artık belli olan ve son şeklini il il eğilimleri, alanında öne çıkan isimleri ve kanaat önderlerini değerlendiren Başkan Erdoğan'ın bizzat verdiği milletvekili aday listesi saatler içerisinde açıklandı. Peki AK Parti 28. Dönem Mersin milletvekili aday listesinde kim var? AK Parti Mersin milletvekili adayları 2023 son durum

AK Parti Mersin milletvekili adayları tam liste belli oldu! 28. Dönem AK Parti Mersin milletvekilleri kimler?

Türkiye seçime adım adım yaklaşırken AK Parti Mersin milletvekili adayları merak ediliyor. Milletvekili aday listesi 9 Nisan Pazar Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Bunlardan en çok merak edilen illerden birisi de Mardin oldu. Peki AK Parti Mersin milletvekili adayları kimler? İşte, 2023 AK Parti 28. dönem Mersin milletvekili aday listesi ve tüm detaylar…

AK Parti Mersin milletvekili adayları tam liste belli oldu! 28. Dönem AK Parti Mersin milletvekilleri kimler?

AK PARTİ MERSİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİM?

AK Parti'de 2023 seçimleri milletvekili aday listesi belli oldu. Milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi.

  • MERSİN 1 NUREDDİN NEBATİ
  • MERSİN 2 ALİ KIRATLI
  • MERSİN 3 HAVVA SİBEL SÖYLEMEZ
  • MERSİN 4 FARUK DİNÇ
  • MERSİN 5 MEHMET AKDOĞAN
  • MERSİN 6 ALİ İHSAN GÖK
  • MERSİN 7 SERKAN TANRIKULU
  • MERSİN 8 HAKKI MENİZ
  • MERSİN 9 FATİH DÖLEK
  • MERSİN 10 MUSTAFA ERİM
  • MERSİN 11 FİRDEVS AKTÜRK
  • MERSİN 12 HALİT PEKDURAN
  • MERSİN 13 SEÇKİN TAŞ
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AK Parti Mersin milletvekili adayları tam liste belli oldu! 28. Dönem AK Parti Mersin milletvekilleri kimler?
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AK Parti Mersin milletvekili adayları tam liste belli oldu! 28. Dönem AK Parti Mersin milletvekilleri kimler?
AK Parti Mersin milletvekili adayları tam liste belli oldu! 28. Dönem AK Parti Mersin milletvekilleri kimler?
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