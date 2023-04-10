AK Parti Mersin milletvekili adayları tam liste belli oldu! 28. Dönem AK Parti Mersin milletvekilleri kimler?

Türkiye seçime adım adım yaklaşırken AK Parti Mersin milletvekili adayları merak ediliyor. Milletvekili aday listesi 9 Nisan Pazar Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Bunlardan en çok merak edilen illerden birisi de Mardin oldu. Peki AK Parti Mersin milletvekili adayları kimler? İşte, 2023 AK Parti 28. dönem Mersin milletvekili aday listesi ve tüm detaylar…