Haberler Yaşam AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti milletvekili aday listesi: Partilerin 28. Dönem il il milletvekili aday listelerinde kimler var?

Giriş Tarihi: 10.04.2023 18:21 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 18:36

Seçimlere oldukça kısa bir süre kala AK Parti, MHP, CHP ve İYİ parti milletvekili aday listeleri de bir bir duyurulmaya başlandı. 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak milletvekili adaylarının listesi Partiler tarafından il il Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim ediliyor. Bu kapsamda seçmenler ise "2023 İl il AK Parti, MHP, CHP ve İYİ parti milletvekili aday listesinde kimler var?" sorularına yanıt arıyor. İşte İl il AK Parti, MHP, CHP ve İYİ parti milletvekili aday listesi ve merak edilen tüm detaylar.