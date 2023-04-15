AK Parti, MHP, CHP ve İYİ parti 28. dönem milletvekili adayları açıklandı! 2023 Partilerin milletvekili aday listesinde kimler var?

Son günlerde öne çıkan konulardan biri de İYİ parti, CHP, MHP, AK Parti milletvekili aday listeleri oldu. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimde yalnızca 13. Cumhurbaşkanı değil eş zamanlı olarak 28. Dönem Milletvekilleri de seçmenin oylarıyla seçilecek. Bununla beraber ise vatandaşlar seçimlere doğru giderken "2023 İl il AK Parti, MHP, CHP ve İYİ parti milletvekili aday listesinde kimler var?" sorusuna yanıt aradı. İşte AK Parti, MHP, CHP ve İYİ parti milletvekili aday listeleri ve tüm detaylar…