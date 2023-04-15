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Haberler Yaşam AK Parti, MHP, CHP ve İYİ parti 28. dönem milletvekili adayları açıklandı! 2023 Partilerin milletvekili aday listesinde kimler var?
Giriş Tarihi: 15.04.2023 06:00 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 06:00

AK Parti, MHP, CHP ve İYİ parti 28. dönem milletvekili adayları açıklandı! 2023 Partilerin milletvekili aday listesinde kimler var?

AK Parti, MHP, CHP ve İYİ parti milletvekili aday listeleri bir bir duyurmasının ardından 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak adaylar AK Parti, MHP, CHP ve İYİ parti tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi. Hal böyleyken seçimlere 1 ay kadar kısa süre kala "2023 İl il AK Parti, MHP, CHP ve İYİ parti milletvekili aday listesinde kimler var?" soruları gündeme geldi. Peki, hangi partiden kimler aday listesine girdi? İşte İl il partilerin milletvekili aday listesi ve merak edilen tüm detaylar.

AK Parti, MHP, CHP ve İYİ parti 28. dönem milletvekili adayları açıklandı! 2023 Partilerin milletvekili aday listesinde kimler var?

Son günlerde öne çıkan konulardan biri de İYİ parti, CHP, MHP, AK Parti milletvekili aday listeleri oldu. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimde yalnızca 13. Cumhurbaşkanı değil eş zamanlı olarak 28. Dönem Milletvekilleri de seçmenin oylarıyla seçilecek. Bununla beraber ise vatandaşlar seçimlere doğru giderken "2023 İl il AK Parti, MHP, CHP ve İYİ parti milletvekili aday listesinde kimler var?" sorusuna yanıt aradı. İşte AK Parti, MHP, CHP ve İYİ parti milletvekili aday listeleri ve tüm detaylar…

AK Parti, MHP, CHP ve İYİ parti 28. dönem milletvekili adayları açıklandı! 2023 Partilerin milletvekili aday listesinde kimler var?

AK PARTİ, MHP, CHP, İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

AK Parti'de milletvekili aday listesi heyecanı yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde seçimlere hazırlanan AK Parti 2023 seçimlerine büyük değişim ve yenilenme parolasıyla girecek. AK Parti milletvekili aday listesi 2023'ün içerisinde kimler var? İşte İstanbul, Ankara, İzmir dahil AK Parti adayları tam listesi ve tüm detaylar...

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AK Parti, MHP, CHP ve İYİ parti 28. dönem milletvekili adayları açıklandı! 2023 Partilerin milletvekili aday listesinde kimler var?

Son halini bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği AK Parti aday listesi büyük bir değişim, dönüşüm ve yenilenme ile milletin karşısına çıkıyor.

AK Parti, MHP, CHP ve İYİ parti 28. dönem milletvekili adayları açıklandı! 2023 Partilerin milletvekili aday listesinde kimler var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 seçimlerine hazırlanan AK Parti 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimi için milletvekili adayları listesi üzerinde gerçekleştirdiği önemli değişikliklerle girmeye hazırlanıyor.

AK Parti, MHP, CHP ve İYİ parti 28. dönem milletvekili adayları açıklandı! 2023 Partilerin milletvekili aday listesinde kimler var?

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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