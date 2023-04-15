AK Parti, MHP, CHP ve İYİ parti 28. dönem milletvekili adayları açıklandı! 2023 Partilerin milletvekili aday listesinde kimler var?

AK Parti, MHP, CHP ve İYİ parti milletvekili aday listeleri bir bir duyurmasının ardından 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak adaylar AK Parti, MHP, CHP ve İYİ parti tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi. Hal böyleyken seçimlere 1 ay kadar kısa süre kala "2023 İl il AK Parti, MHP, CHP ve İYİ parti milletvekili aday listesinde kimler var?" soruları gündeme geldi. Peki, hangi partiden kimler aday listesine girdi? İşte İl il partilerin milletvekili aday listesi ve merak edilen tüm detaylar.