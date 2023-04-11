AK Parti Milletvekili adayları belli oldu! 2023 AK Parti 28. Dönem milletvekili adayları kimler?

14 Mayıs Genel Seçimleri için geri sayım sürerken Yüksek Seçim Kurulu YSK'ya Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili listesini verdi. Daha öncesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz adaylara ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Yavuz, açıklamasında "Mevcut milletvekillerinden 104 arkadaşımız listelerde yer aldı. Listelerde yüzde 65 oranında bir değişim uyguladık" dedi. Peki, 2023 AK Parti Milletvekili adayları kim? İşte AK Parti 28. Dönem milletvekili adayları il il isim listesi