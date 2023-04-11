AK Parti Milletvekili adayları belli oldu! 2023 AK Parti 28. Dönem milletvekili adayları kimler?

Türkiye Cumhurbaşkanını ve Milletvekillerini seçmeye giderken AK Parti Milletvekili adayları gündeme geliyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne kısa bir süre kala AK Parti, İstanbul milletvekili aday listesi il il duyuruldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. bölge 1. sıradan aday gösterilirken Eski Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Ömer Çelik Adana 1. sıradan aday gösterildi. Peki 2023 AK Parti 28. Dönem milletvekili adayları kimler? İşte AK Parti Milletvekili adayları listesi il il tablo 2023