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Haberler Yaşam AK Parti Milletvekili adayları belli oldu! 2023 AK Parti 28. Dönem milletvekili adayları kimler?
Giriş Tarihi: 11.04.2023 11:58 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 11:58

AK Parti Milletvekili adayları belli oldu! 2023 AK Parti 28. Dönem milletvekili adayları kimler?

Türkiye Cumhurbaşkanını ve Milletvekillerini seçmeye giderken AK Parti Milletvekili adayları gündeme geliyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne kısa bir süre kala AK Parti, İstanbul milletvekili aday listesi il il duyuruldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. bölge 1. sıradan aday gösterilirken Eski Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Ömer Çelik Adana 1. sıradan aday gösterildi. Peki 2023 AK Parti 28. Dönem milletvekili adayları kimler? İşte AK Parti Milletvekili adayları listesi il il tablo 2023

AK Parti Milletvekili adayları belli oldu! 2023 AK Parti 28. Dönem milletvekili adayları kimler?

14 Mayıs Genel Seçimleri için geri sayım sürerken Yüksek Seçim Kurulu YSK'ya Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili listesini verdi. Daha öncesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz adaylara ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Yavuz, açıklamasında "Mevcut milletvekillerinden 104 arkadaşımız listelerde yer aldı. Listelerde yüzde 65 oranında bir değişim uyguladık" dedi. Peki, 2023 AK Parti Milletvekili adayları kim? İşte AK Parti 28. Dönem milletvekili adayları il il isim listesi

AK Parti Milletvekili adayları belli oldu! 2023 AK Parti 28. Dönem milletvekili adayları kimler?

28. DÖNEM AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ BELLİ OLDU!

  • AYDIN 1 Mustafa Savaş
  • AYDIN 2 Seda Sarıbaş
  • AYDIN 3 Ömer Özmen
  • AYDIN 4 Mustafa Abak
  • AYDIN 5 Mehmet Umut Tuncer
  • AYDIN 6 Duygu Göğde
  • AYDIN 7 Murat Gün
  • AYDIN 8 Mehmet Arkun

  • AMASYA 1 HALUK İPEK
  • AMASYA 2 HASAN ÇİLEZ
  • AMASYA 3 ABDULKERİM BUĞRA ŞİMŞEK
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AK Parti Milletvekili adayları belli oldu! 2023 AK Parti 28. Dönem milletvekili adayları kimler?
  • ADANA 1 ÖMER ÇELİK
  • ADANA 2 AHMET ZENBİLCİ
  • ADANA 3 SUNAY KARAMIK
  • ADANA 4 ABDULLAH DOĞRU
  • ADANA 5 FARUK AYTEK
  • ADANA 6 MUSTAFA YILDIZ
  • ADANA 7 HASAN HÜSEYİN KUŞCU
  • ADANA 8 EROL KAHRAMAN
  • ADANA 9 KASIM PAMUK
  • ADANA 10 FATİME YURDUSEVEN
  • ADANA 11 DİNÇER DİNÇ
  • ADANA 12 MELİKE DOĞAN
  • ADANA 13 RAMAZAN ÇIRAK
  • ADANA 14 OĞUZHAN GÜRHANİ
  • ADANA 15 MEHMET KURTARAN
AK Parti Milletvekili adayları belli oldu! 2023 AK Parti 28. Dönem milletvekili adayları kimler?
  • ADIYAMAN 1 RESUL KURT
  • ADIYAMAN 2 İSHAK ŞAN
  • ADIYAMAN 3 MUSTAFA ALKAYIŞ
  • ADIYAMAN 4 HÜSEYİN ÖZHAN
  • ADIYAMAN 5 ZİYA POLAT

  • AFYONKARAHİSAR 1 ALİ ÖZKAYA
  • AFYONKARAHİSAR 2 İBRAHİM YURDUNUSEVEN
  • AFYONKARAHİSAR 3 HASAN ARSLAN
  • AFYONKARAHİSAR 4 FERDA ERTÜRK
  • AFYONKARAHİSAR 5 HAKKI ÖZTÜRK
  • AFYONKARAHİSAR 6 ETHEM KARAHAN

  • AĞRI 1 RUKEN KİLERCİ
  • AĞRI 2 ABBAS AYDIN
  • AĞRI 3 MEHMET ALİ BİLGİLİ
  • AĞRI 4 ŞABAN POLAT
AK Parti Milletvekili adayları belli oldu! 2023 AK Parti 28. Dönem milletvekili adayları kimler?
  • ANKARA-1 1 YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ
  • ANKARA-1 2 JÜLİDE SARIEROĞLU
  • ANKARA-1 3 MURAT ALPARSLAN
  • ANKARA-1 4 ZEHRANUR AYDEMİR
  • ANKARA-1 5 MUSTAFA HASGÜL
  • ANKARA-1 6 EBRU KURBAN YALDIZ
  • ANKARA-1 7 MUHAMMED ABDULLAH ÖZER
  • ANKARA-1 8 OSMAN KARAASLAN
  • ANKARA-1 9 HASAN ERÇELEBİ
  • ANKARA-1 10 EYÜP GÖKHAN ÖZEKİN
  • ANKARA-1 11 EDİBE SİNEM ERSOY
  • ANKARA-1 12 İLHAMİ TEKE
  • ANKARA-1 13 MUHAMMET TARIK KUYRUKCU
  • ANKARA-2 1 VEDAT BİLGİN
  • ANKARA-2 2 LÜTFİYE SELVA ÇAM
  • ANKARA-2 3 ORHAN YEGİN
  • ANKARA-2 4 ZEYNEP YILDIZ
  • ANKARA-2 5 OSMAN GÖKÇEK
  • ANKARA-2 6 KURTCAN ÇELEBİ
  • ANKARA-2 7 ABDULVAHAP ŞAHİN
  • ANKARA-2 8 CİHAN ANKARA
  • ANKARA-2 9 EJDER ONURSAL
  • ANKARA-2 10 SERVET TÜRKAYIK
  • ANKARA-2 11 BURCU GÖKALP
  • ANKARA-3 1 FUAT OKTAY
  • ANKARA-3 2 LEYLA ŞAHİN USTA
  • ANKARA-3 3 ÖMER İLERİ
  • ANKARA-3 4 ASUMAN ERDOĞAN
  • ANKARA-3 5 AHMET FETHAN BAYKOÇ
  • ANKARA-3 6 REMZİ ALBASAN
  • ANKARA-3 7 HALİSE ÇİFTCİ
  • ANKARA-3 8 AHMET ÇOTUK
  • ANKARA-3 9 AHMET GÜL
  • ANKARA-3 10 ERTUNÇ GÜNGÖR
  • ANKARA-3 11 HALİL HOTAMAN
  • ANKARA-3 12 CANSIN YILMAZ YAŞAR
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