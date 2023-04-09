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Haberler Yaşam AK Parti milletvekili adayları belli oluyor! AK Parti 28. dönem milletvekili aday isim listesi ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 09.04.2023 11:21 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 11:52

AK Parti milletvekili adayları belli oluyor! AK Parti 28. dönem milletvekili aday isim listesi ne zaman açıklanacak?

AK Parti, 2023 Seçimleri milletvekili adaylarının Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslimine saatler kaldı. AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, milletvekili adayları listesine ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Liste hazır, son rötuşlar geliyor. Yarın öğleden sonra 15.30-16.00 civarı veririz, tam net değil" ifadelerini kullanmıştı. YSK'ya Milletvekili aday isim listesi için son gün ise 9 Nisan Pazar saat 17:00 olarak açıklandı. Peki AK Parti 28. dönem İstanbul, İzmir ve Ankara milletvekili aday isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte 2023 seçimleri AK Parti milletvekili aday listesinde son durum...

AK Parti milletvekili adayları belli oluyor! AK Parti 28. dönem milletvekili aday isim listesi ne zaman açıklanacak?

Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne kilitlenmiş durumda... AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, listenin hazır olduğunu, son rötüşların yapıldığını belirterek, "Yarın öğleden sonra 15.30-16.00 civarı veririz, tam net değil" ifadelerini kullandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) hazırladığı seçim takvimine göre ise siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini YSK'ye teslim etmeleri 9 Nisan saat 17.00'de sona erecek. Peki AK Parti 28. dönem İstanbul, İzmir ve Ankara milletvekili aday isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte 2023 seçimleri AK Parti milletvekili aday listesinde son durum…

AK Parti milletvekili adayları belli oluyor! AK Parti 28. dönem milletvekili aday isim listesi ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY İSİM LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kullanılacak oy pusulasında ittifakların ve siyasi partilerin yerlerini belirlemek amacıyla dün, YSK'de kura töreni düzenlendi.

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AK Parti milletvekili adayları belli oluyor! AK Parti 28. dönem milletvekili aday isim listesi ne zaman açıklanacak?

AK Parti YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel de törene katıldı. Özel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada milletin tamamını temsil eden bir siyasi parti olduklarını vurgulayarak, "Devletin ve milletin sigortası olan Cumhur İttifakı olarak her şeyin merkezinde olmak güzel bir şey" diye konuştu.

AK Parti milletvekili adayları belli oluyor! AK Parti 28. dönem milletvekili aday isim listesi ne zaman açıklanacak?

Milletvekili aday listesini tamamlayamayacak partiler olabileceğine dikkati çeken Özel, "Bunun tam sırası, pusulada kimin nerede yer alacağı yarın 17.00 itibarıyla milletvekili listelerinin verilmesiyle belli olacak. Çünkü ittifaklar içerisinde çekilmeler olacak, listeler de verilmeyecek. İşlemler devam ediyor. Süreci hep birlikte yarım 17.00'den sonra tekrar oy pusulasının şekli değişecektir" açıklamasını yaptı.

AK Parti milletvekili adayları belli oluyor! AK Parti 28. dönem milletvekili aday isim listesi ne zaman açıklanacak?

"LİSTE HAZIR, SON RÖTÜŞLAR GELİYOR"

Özel, pusula sıralamasının seçmen nezdindeki etkisine dair, "Psikolojik bir etkisi vardır ama seçmen oy vermek istediği partiye gider, pusulada bulur ve oyunu verir. Vatandaş tercihini hangi partiye kullanacaksa götürür, mührünü oraya vurur" ifadelerine yer verdi. AK Parti'nin sunacağı milletvekili listesine ilişkin de konuşan Özel, "Liste hazır, son rötuşlar geliyor. Yarın öğleden sonra 15.30-16.00 civarı veririz, tam net değil" dedi.

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