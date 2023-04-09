AK Parti milletvekili adayları belli oluyor! AK Parti 28. dönem milletvekili aday isim listesi ne zaman açıklanacak?

AK Parti, 2023 Seçimleri milletvekili adaylarının Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslimine saatler kaldı. AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, milletvekili adayları listesine ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Liste hazır, son rötuşlar geliyor. Yarın öğleden sonra 15.30-16.00 civarı veririz, tam net değil" ifadelerini kullanmıştı. YSK'ya Milletvekili aday isim listesi için son gün ise 9 Nisan Pazar saat 17:00 olarak açıklandı. Peki AK Parti 28. dönem İstanbul, İzmir ve Ankara milletvekili aday isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte 2023 seçimleri AK Parti milletvekili aday listesinde son durum...