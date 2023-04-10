AK Parti Ordu milletvekili adayları tam liste belli oldu! 28. Dönem AK Parti Ordu milletvekilleri kimler?

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kala AK Parti Ordu milletvekili adayları gündeme geliyor. Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilen listeler öğrenilmeye çalışılıyor. AK Parti'de artık belli olan ve son şeklini il il eğilimleri, alanında öne çıkan isimleri ve kanaat önderlerini değerlendiren Başkan Erdoğan'ın bizzat verdiği milletvekili aday listesi saatler içerisinde açıklandı. Peki AK Parti 28. Dönem Ordu milletvekili aday listesinde kim var? AK Parti Ordu milletvekili adayları 2023 son durum