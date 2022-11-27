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Giriş Tarihi: 27.11.2022 16:10 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 17:27

AK Parti'de 'Birlik, İrade, Zafer' buluşması! On binler Başkan Erdoğan'ı bekliyor: İstanbul'da büyük coşku...

AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programı ile seçim maratonunu başlatıyor. Galatasaray NEF Stadyumu'nda düzenlenecek etkinliğe sandık yönetim kurulları ve sandık kurulu üyeleri de katılacak. AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca günler öncesinden hazırlıkları tamamlanan program için stadyuma, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Başkan Erdoğan'ın portrelerinin yanı sıra Türk bayrakları asıldı. Programda seçimlerle birlikte onu takip eden "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun da yol haritası paylaşılacak.