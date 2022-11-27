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Haberler Yaşam AK Parti'de 'Birlik, İrade, Zafer' buluşması! On binler Başkan Erdoğan'ı bekliyor: İstanbul'da büyük coşku...
Giriş Tarihi: 27.11.2022 16:10 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 17:27

AK Parti'de 'Birlik, İrade, Zafer' buluşması! On binler Başkan Erdoğan'ı bekliyor: İstanbul'da büyük coşku...

AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programı ile seçim maratonunu başlatıyor. Galatasaray NEF Stadyumu'nda düzenlenecek etkinliğe sandık yönetim kurulları ve sandık kurulu üyeleri de katılacak. AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca günler öncesinden hazırlıkları tamamlanan program için stadyuma, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Başkan Erdoğan'ın portrelerinin yanı sıra Türk bayrakları asıldı. Programda seçimlerle birlikte onu takip eden "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun da yol haritası paylaşılacak.

AK Parti’de ’Birlik, İrade, Zafer’ buluşması! On binler Başkan Erdoğan’ı bekliyor: İstanbul’da büyük coşku...

AK Parti'den İstanbul'da dev buluşma… AK Parti, seçim öncesi en büyük buluşmayı gerçekleştiriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programı ile AK Parti, seçim maratonunu başlatıyor.

AK Parti’de ’Birlik, İrade, Zafer’ buluşması! On binler Başkan Erdoğan’ı bekliyor: İstanbul’da büyük coşku...

VATANDAŞLAR NEF STADYUMU'NA GELMEYE BAŞLADI

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programına katılacak vatandaşlar, NEF Stadyumu'na gelmeye başladı.

Vatandaşlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı programa otobüs ve metro gibi ulaşım imkanlarını kullanarak ulaştı.

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AK Parti’de ’Birlik, İrade, Zafer’ buluşması! On binler Başkan Erdoğan’ı bekliyor: İstanbul’da büyük coşku...

Burada kurulan güvenlik noktalarından geçen çok sayıda partili, programın başlangıç saati olan 17.00'den önce yerlerini aldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca günler öncesinden hazırlıkları tamamlanan program için stadyuma, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Başkan Erdoğan'ın portrelerinin yanı sıra Türk bayrakları asıldı.

AK Parti’de ’Birlik, İrade, Zafer’ buluşması! On binler Başkan Erdoğan’ı bekliyor: İstanbul’da büyük coşku...

STADIN BELİRLİ YERLERİNE PANKARTLAR ASILDI

Stadın belirli yerlerine "Öyle Bir Kazanacağız Ki Kimse Kaybetmeyecek", "İrade Sende, Sandık Güvende", "İstanbul Hazır, Türkiye Yüzyılı Başlıyor", "Sandık Sandık, Mahalle Mahalle Büyüyor", "Güçlü Lider, Büyük Türkiye", "Hep Aynı Aşkla Liderinin Yanında" yazılı pankartların asıldığı görüldü.

AK Parti’de ’Birlik, İrade, Zafer’ buluşması! On binler Başkan Erdoğan’ı bekliyor: İstanbul’da büyük coşku...

BASIN MENSUPLARI İÇİN CANLI YAYIN ALANLARI OLUŞTURULDU

Programı takip edecek yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu için stat içinde çalışma ve canlı yayın alanları oluşturuldu.

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