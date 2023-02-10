AK Partili 807 belediye tüm gücüyle sahada

AK Partili Belediyeler, 1997 Adet İş Makinası, 77 Adet Arama Kurtarma Aracı ve 14 Bin 203 Personeliyle Destek Oluyor

AK Partili Belediyeler ayrıca, ekskavatör, kepçe, loder, dozer, greyder ve kamyondan oluşan toplamda 1997 adet iş makinası arama kurtarma çalışmalarında aktif olarak kullanılıyor. Ayrıca AK Partili Belediyelerin 77 adet teknik arama kurtarma aracı ve 35 itfaiye aracıyla da sahada destek oluyor. Ayrıca arama kurtarma çalışmalarına 918 jeneratör ve projektör ile katkı sağlıyor.