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Haberler Yaşam AK Partili 807 belediye tüm gücüyle sahada
Giriş Tarihi: 10.02.2023 16:57 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 16:58

AK Partili 807 belediye tüm gücüyle sahada

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin hemen ardından arama kurtarma çalışmalarına destek veren AK Partili Belediyeler tüm gücüyle sahada. AK Partili Belediyeler, 1997 adet iş makinası ve 14 bin 203 personeliyle sahada arama kurtarma faaliyetlerine katılıyor. Depremde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için 7/24 çalışan AK Parti belediyeleri ayrıca, depremzedelere de destek oluyor.

AK Partili 807 belediye tüm gücüyle sahada

AK PARTİLİ BELEDİYEYELER TOPYEKûN SEFERBERLİK İLAN ETTİ

AK Partili belediyeler, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın koordinesinde depremin ilk saatlerinden itibaren koordinasyon kurarak, bütün imkânlarını afet bölgesine seferber etti.

AK Partili 807 belediye tüm gücüyle sahada

AK Partili Belediyelerin envanterlerinde ne kadar iş makinası, arama kurtarma aracı, itfaiye aracı, personeli varsa afet bölgesine gönderdi. Ayrıca belediyelere iş yapan piyasadaki mütekait firmaların iş makinaları da belediyelerde kiralanarak deprem bölgesine sevk edildi.

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AK Partili 807 belediye tüm gücüyle sahada

Bu kapsamda, depremin yıkıma sebep olduğu 10 il ve 44 ilçede, teknik arama kurtarma ekibi olan 284 üzerinde belediye başkanı ve 14 bin 203 personel sahada AFAD ile birlikte koordineli bir şekilde çalışıyor. Geri kalan 523 AK Partili Belediye ise, temel gıda ürünleri, kıyafet, barınma, ısınma başta olmak üzere ihtiyaç olan alanlarda lojistik destek veriyor.

AK Partili 807 belediye tüm gücüyle sahada

AK Partili Belediyeler, 1997 Adet İş Makinası, 77 Adet Arama Kurtarma Aracı ve 14 Bin 203 Personeliyle Destek Oluyor

AK Partili Belediyeler ayrıca, ekskavatör, kepçe, loder, dozer, greyder ve kamyondan oluşan toplamda 1997 adet iş makinası arama kurtarma çalışmalarında aktif olarak kullanılıyor. Ayrıca AK Partili Belediyelerin 77 adet teknik arama kurtarma aracı ve 35 itfaiye aracıyla da sahada destek oluyor. Ayrıca arama kurtarma çalışmalarına 918 jeneratör ve projektör ile katkı sağlıyor.

AK Partili 807 belediye tüm gücüyle sahada

AK Partili Belediyelerden, 800 Tır Yardım Malzemesi

AK Partili Belediyeler depremzedeler için 6 bin 219 adet çadır, 117 bin adet ısıtıcı, 2 milyona yakın battaniye, 240 bin 122 adet yatak ve uyku seti, 3 milyon 312 bin adet kıyafet ve 6 milyon 795 bin adet mama, çocuk bezi ve hasta bezi, ayrıca 800 tır ekmek, su, süt, konserve ve bakliyatlardan oluşan temel gıda maddesi gönderdi.

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