Giriş Tarihi: 10.02.2023 16:57
Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
16:58
AK Partili 807 belediye tüm gücüyle sahada
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin hemen ardından arama kurtarma çalışmalarına destek veren AK Partili Belediyeler tüm gücüyle sahada. AK Partili Belediyeler, 1997 adet iş makinası ve 14 bin 203 personeliyle sahada arama kurtarma faaliyetlerine katılıyor. Depremde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için 7/24 çalışan AK Parti belediyeleri ayrıca, depremzedelere de destek oluyor.