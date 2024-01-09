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Haberler Yaşam AK Parti’nin İBB Başkan adayı Murat Kurum’un baba ocağında sevinç ve gurur: İstanbul’u aşkla yönetecek!
Giriş Tarihi: 09.01.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 10:58

AK Parti’nin İBB Başkan adayı Murat Kurum’un baba ocağında sevinç ve gurur: İstanbul’u aşkla yönetecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 26 ildeki belediye başkan adaylarını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak açıklanan Murat Kurum ise 16 milyondan tam not aldı. Murat Kurum'un baba ocağı Konya'nın Karapınar ilçesi Akçayazı mahallesinde de sevinç ve gurur bir arada yaşandı. Akrabaları, Kurum'a övgüler yağdırdı: İstanbul'u aşkla yönetecek.

TOLGA YANIK
AK Parti’nin İBB Başkan adayı Murat Kurum’un baba ocağında sevinç ve gurur: İstanbul’u aşkla yönetecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan Aday Tanıtım Toplantısı'nda AK Parti'nin 26 ildeki belediye başkan adaylarını açıkladı.

AK Parti’nin İBB Başkan adayı Murat Kurum’un baba ocağında sevinç ve gurur: İstanbul’u aşkla yönetecek!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak açıklanan Murat Kurum ise 16 milyondan tam not aldı. Murat Kurum'un baba ocağı Konya'nın Karapınar ilçesi Akçayazı mahallesinde de sevinç ve gurur bir arada yaşandı.

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AK Parti’nin İBB Başkan adayı Murat Kurum’un baba ocağında sevinç ve gurur: İstanbul’u aşkla yönetecek!

Murat Kurum'un amcasının oğlu ve aynı zamanda Karapınar Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Kurum (64) adaylığından dolayı çok mutlu olduklarını vurguladı.

AK Parti’nin İBB Başkan adayı Murat Kurum’un baba ocağında sevinç ve gurur: İstanbul’u aşkla yönetecek!

Kendisinin İstanbul'da olduğunu ve Murat Kurum ile görüştüğünü de belirten Mustafa Kurum, "Çok heyecanlıyız ve gururluyuz. Allahtan tek isteğimiz İstanbul'umuza güzel hizmetler etmesi. Daha önce yapmış olduğu vazifeler ve yaptıkları başarılar ortada. Biz İstanbul'da da başarılı olacağına inanıyoruz. Kendisi de zaten çok heyecanlı. Onda her zaman hizmet aşkı var. İstanbul için çalışmalara başladı. İstanbul'u da aşkla yöneteceğine olan inancımız da tam. İstanbul'u kazanıp, güzel hizmetler edecektir. Kendisi ile gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin İBB Başkan adayı Murat Kurum’un baba ocağında sevinç ve gurur: İstanbul’u aşkla yönetecek!

"ONUNLA TÜRKİYE GURUR DUYUYOR"

Murat Kurum'un ata ocağı Karapınar Akçayazı Mahallesinde bulunan Yeniyayla mevkiinde yaşayan kuzeni Metin Kurum (61), "Vatanımız, milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. Buradaki akrabaları olarak bizler çok mutlu olduk, gurur duyduk. Zaten çok çalışkan bir insandı. Bakanlığı döneminde de yaptıklarını herkes gördü.

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