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AK Parti’nin İBB Başkan adayı Murat Kurum’un baba ocağında sevinç ve gurur: İstanbul’u aşkla yönetecek!
Giriş Tarihi: 09.01.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
10:58
AK Parti’nin İBB Başkan adayı Murat Kurum’un baba ocağında sevinç ve gurur: İstanbul’u aşkla yönetecek!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 26 ildeki belediye başkan adaylarını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak açıklanan Murat Kurum ise 16 milyondan tam not aldı. Murat Kurum'un baba ocağı Konya'nın Karapınar ilçesi Akçayazı mahallesinde de sevinç ve gurur bir arada yaşandı. Akrabaları, Kurum'a övgüler yağdırdı: İstanbul'u aşkla yönetecek.