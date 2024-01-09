AK Parti’nin İBB Başkan adayı Murat Kurum’un baba ocağında sevinç ve gurur: İstanbul’u aşkla yönetecek!

Kendisinin İstanbul'da olduğunu ve Murat Kurum ile görüştüğünü de belirten Mustafa Kurum, "Çok heyecanlıyız ve gururluyuz. Allahtan tek isteğimiz İstanbul'umuza güzel hizmetler etmesi. Daha önce yapmış olduğu vazifeler ve yaptıkları başarılar ortada. Biz İstanbul'da da başarılı olacağına inanıyoruz. Kendisi de zaten çok heyecanlı. Onda her zaman hizmet aşkı var. İstanbul için çalışmalara başladı. İstanbul'u da aşkla yöneteceğine olan inancımız da tam. İstanbul'u kazanıp, güzel hizmetler edecektir. Kendisi ile gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.