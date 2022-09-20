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Haberler Yaşam Akaryakıt benzin fiyatı son dakika: 20 Eylül 2022 Bugün mazot, motorin ve benzin fiyatları ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 20.09.2022 07:01 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022 07:01

Akaryakıt benzin fiyatı son dakika: 20 Eylül 2022 Bugün mazot, motorin ve benzin fiyatları ne kadar olacak, kaç TL?

Akaryakıta yansıyan benzin fiyatı araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Petrol piyasasında son dönemde düşüş devam ederken vatandaşlar akaryakıta indirim yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Gelen son duyuma göre motorindeki 1.76 kuruş indirimin 20 Eylül 2022 Salı gününden itibaren geçerli olacak. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi? İşte, 20 Eylül 2022 İstanbul, Ankara, İzmir indirimli motorin (mazot) ve benzin fiyatları…

Akaryakıt benzin fiyatı son dakika: 20 Eylül 2022 Bugün mazot, motorin ve benzin fiyatları ne kadar olacak, kaç TL?

Güncel benzin fiyatı indirim ve zam haberleri ile takip ediliyor. Petrol ve dünyadaki ekonomik dalgalanmaların etkilediği akaryakıt fiyatları, bir süredir düşüşte. Brent petrolün düşmesi de benzin ve motorin fiyatlarındaki düşüşü etkiliyor. Peki 20 Eylül 2022 Bugün mazot, motorin ve benzin fiyatları ne kadar olacak, kaç TL? İşte 20 Eylül 2022 İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatı ve benzin fiyatı güncel rakamlar…

MOTORİN İNDİRİM MÜJDESİ; GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 20 EYLÜL 2022

Motorine indirim ve güncel akaryakıt fiyatları hakkında bilgiler şöyle;

Salı günü gelecek 1 lira 79 indirim ile birlikte 3 büyükşehirde motorin 23 lira seviyesine inecek. Ortalama olarak İstanbul'da 23,05 TL, Ankara'da 23,16 TL ile İzmir'de ise 23,19 TL'den satışa sunulacak.

Akaryakıt benzin fiyatı son dakika: 20 Eylül 2022 Bugün mazot, motorin ve benzin fiyatları ne kadar olacak, kaç TL?

BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 24,86 TL

LPG: 10,62 - 11,07 TL

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Akaryakıt benzin fiyatı son dakika: 20 Eylül 2022 Bugün mazot, motorin ve benzin fiyatları ne kadar olacak, kaç TL?

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 19.36 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 24.92 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 19.34 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 24.94 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

Akaryakıt benzin fiyatı son dakika: 20 Eylül 2022 Bugün mazot, motorin ve benzin fiyatları ne kadar olacak, kaç TL?

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent Petrol anlık 91,81 dolardan ilerlemekte.

Akaryakıt benzin fiyatı son dakika: 20 Eylül 2022 Bugün mazot, motorin ve benzin fiyatları ne kadar olacak, kaç TL?
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