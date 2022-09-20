Akaryakıt benzin fiyatı son dakika: 20 Eylül 2022 Bugün mazot, motorin ve benzin fiyatları ne kadar olacak, kaç TL?

Akaryakıta yansıyan benzin fiyatı araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Petrol piyasasında son dönemde düşüş devam ederken vatandaşlar akaryakıta indirim yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Gelen son duyuma göre motorindeki 1.76 kuruş indirimin 20 Eylül 2022 Salı gününden itibaren geçerli olacak. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi? İşte, 20 Eylül 2022 İstanbul, Ankara, İzmir indirimli motorin (mazot) ve benzin fiyatları…