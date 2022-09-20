Akaryakıt benzin fiyatı son dakika: 20 Eylül 2022 Bugün mazot, motorin ve benzin fiyatları ne kadar olacak, kaç TL?

Güncel benzin fiyatı indirim ve zam haberleri ile takip ediliyor. Petrol ve dünyadaki ekonomik dalgalanmaların etkilediği akaryakıt fiyatları, bir süredir düşüşte. Brent petrolün düşmesi de benzin ve motorin fiyatlarındaki düşüşü etkiliyor. Peki 20 Eylül 2022 Bugün mazot, motorin ve benzin fiyatları ne kadar olacak, kaç TL? İşte 20 Eylül 2022 İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatı ve benzin fiyatı güncel rakamlar…

MOTORİN İNDİRİM MÜJDESİ; GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 20 EYLÜL 2022

Motorine indirim ve güncel akaryakıt fiyatları hakkında bilgiler şöyle;

Salı günü gelecek 1 lira 79 indirim ile birlikte 3 büyükşehirde motorin 23 lira seviyesine inecek. Ortalama olarak İstanbul'da 23,05 TL, Ankara'da 23,16 TL ile İzmir'de ise 23,19 TL'den satışa sunulacak.