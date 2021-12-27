Akaryakıt, benzin fiyatları son dakika indirim haberleri milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda döviz kurunda çok ciddi düşüşler yaşanmış yaşanan düşüşle birlikte ise indirim beklentileri ortaya çıkmıştı. "İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde Akaryakıt, Motorin, Mazot ve benzin fiyatları düştü mü, indirim geldi mi, litre fiyatı ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Kurdaki yukarı yönlü hareketlerle fiyatlarına zam üstüne zam yapılan ürünlerin maliyet düşüklüğü ile fiyatlarında indirime gidilmesi bekleniyor. Peki; Akaryakıt, benzin fiyatları düştü mü, ne oldu, son durum ne? İşte son dakika gelişmeleri...