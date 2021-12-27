Akaryakıt, benzin fiyatları son dakika gelişmeler... Son dönemde piyasalardan direkt olarak etkilendiğinden zamlarla anılan fiyatlarda şimdi ise milyonlar indirim beklentileriyle konuyu gündeme taşıyor. Bu noktada "İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde Akaryakıt, benzin fiyatları düştü mü, ne oldu, son durum ne?" soruları yanıt arıyor. Geçtiğimiz gün gelen son dakika bilgisine göre, motorinde 40 kuruş, LPG'de ise 1 lira ÖTV'deki kaybın giderilmesinde kullanılacak bir indirim kararı duyurulmuştu. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde Akaryakıt, benzin fiyatları düştü mü, litre fiyatı ne kadar ve kaç TL oldu? İşte detaylar...