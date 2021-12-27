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Haberler Yaşam Akaryakıt, benzin fiyatları 27 Aralık 2021 son durum: Akaryakıt, benzin fiyatları düştü mü, indirim geldi mi, litre fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 27.12.2021 21:20 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 21:22

Akaryakıt, benzin fiyatları 27 Aralık 2021 son durum: Akaryakıt, benzin fiyatları düştü mü, indirim geldi mi, litre fiyatı ne kadar, kaç TL?

Akaryakıt, benzin fiyatları son dakika indirim haberleri milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda döviz kurunda çok ciddi düşüşler yaşanmış yaşanan düşüşle birlikte ise indirim beklentileri ortaya çıkmıştı. "İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde Akaryakıt, Motorin, Mazot ve benzin fiyatları düştü mü, indirim geldi mi, litre fiyatı ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Kurdaki yukarı yönlü hareketlerle fiyatlarına zam üstüne zam yapılan ürünlerin maliyet düşüklüğü ile fiyatlarında indirime gidilmesi bekleniyor. Peki; Akaryakıt, benzin fiyatları düştü mü, ne oldu, son durum ne? İşte son dakika gelişmeleri...

Akaryakıt, benzin fiyatları 27 Aralık 2021 son durum: Akaryakıt, benzin fiyatları düştü mü, indirim geldi mi, litre fiyatı ne kadar, kaç TL?

Akaryakıt, benzin fiyatları son dakika gelişmeler... Son dönemde piyasalardan direkt olarak etkilendiğinden zamlarla anılan fiyatlarda şimdi ise milyonlar indirim beklentileriyle konuyu gündeme taşıyor. Bu noktada "İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde Akaryakıt, benzin fiyatları düştü mü, ne oldu, son durum ne?" soruları yanıt arıyor. Geçtiğimiz gün gelen son dakika bilgisine göre, motorinde 40 kuruş, LPG'de ise 1 lira ÖTV'deki kaybın giderilmesinde kullanılacak bir indirim kararı duyurulmuştu. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde Akaryakıt, benzin fiyatları düştü mü, litre fiyatı ne kadar ve kaç TL oldu? İşte detaylar...

Akaryakıt, benzin fiyatları 27 Aralık 2021 son durum: Akaryakıt, benzin fiyatları düştü mü, indirim geldi mi, litre fiyatı ne kadar, kaç TL?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzinde 1 lira 63 kuruş, motorinde ise 1 lira 65 kuruşluk indirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Söz konusu indirimler ÖTV'deki kaybın giderilmesinde kullanılacağı için pompa fiyatlarına yansımayacak. İndirimlerin ÖTV marjını aşmasının ardından tüketiciye yansıtılması bekleniyor.

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Akaryakıt, benzin fiyatları 27 Aralık 2021 son durum: Akaryakıt, benzin fiyatları düştü mü, indirim geldi mi, litre fiyatı ne kadar, kaç TL?

Akaryakıt fiyatlarında 2018 Mayıs ayı ortasında eşel mobil sistemine geçilmiş ÖTV destekleriyle zamlar tüketiciye yansıtılmamıştı. Eşel mobil sistemiyle devletin akaryakıt fiyatlarını sabit tutmak için bu yıl sonu itibarıyla feragat ettiği rakamın 60 milyar liranın üstünde olacağı hesaplanıyor.

Benzinin litresi Ankara'da ortalama 11,66 liradan, İstanbul'da 11,61 liradan ve İzmir'de 11,68 liradan satılıyor. Motorinin litresi ise Ankara'da ortalama 11,53 liradan, İstanbul'da 11,47 liradan ve İzmir'de 11,55 liradan satışa sunuluyor.

Akaryakıt, benzin fiyatları 27 Aralık 2021 son durum: Akaryakıt, benzin fiyatları düştü mü, indirim geldi mi, litre fiyatı ne kadar, kaç TL?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt, benzin fiyatları 27 Aralık 2021 son durum: Akaryakıt, benzin fiyatları düştü mü, indirim geldi mi, litre fiyatı ne kadar, kaç TL?

GÜNCEL LİTRE FİYATLARI (27 ARALIK 2021)

İstanbul'da benzinin litresi: 12,23 TL

İzmir'de benzinin litresi: 12,30 TL

Ankara'da benzinin litresi: 12,28 TL

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