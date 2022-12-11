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Haberler Yaşam AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA 11 Aralık 2022: Benzine motorine peş peşe indirim! Bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 11.12.2022 07:22 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 07:23

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA 11 Aralık 2022: Benzine motorine peş peşe indirim! Bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Akaryakıt fiyatları son dakika indirim zam haberleri ile 11 Aralık Pazar günü de gündemde. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzine motorine indirim zam haberlerini beraberinde getiriyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle peş peşe uygulanan indirimlerin ardından motorin fiyatı ve benzin fiyatı 11 Aralık Pazar günü için araştırılıyor. Son olarak 10 Aralık 2022 tarihi itibarıyla benzin indirim aldı. Peki, Bugün benzin fiyatı ne kadar oldu, motorin fiyatı kaç TL, indirim geldi mi, zam var mı? İşte, 11 Aralık 2022 Pazar güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı ve (mazot fiyatı) motorin fiyatı…

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA 11 Aralık 2022: Benzine motorine peş peşe indirim! Bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı güncel rakamları son zamanlarda araç sahiplerinin bir numaralı gündem maddesi. Brent petrolün doğrudan belirleyici olduğu akaryakıt fiyatları indirim veya zam haberleri ile yakından takip ediliyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası peş peşe gelen motorin indirim ve benzin indirim haberlerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Benzine gelen 75 kuruşluk indirim sonrası başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere il il güncel akaryakıt fiyatları ile benzin fiyatı ve motorin fiyatı sorgulanıyor. Peki, Bugün LPG, benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 11 Aralık 2022 Güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara ve İzmir LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA 11 Aralık 2022: Benzine motorine peş peşe indirim! Bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI İNDİRİM VE ZAM HABERLERİ İLE GÜNDEMDE!

Ukrayna Rusya savaşının etkileri, brent petrol piyasası ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor.

Peş peşe uygulanan akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri sonrası güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı belli oldu.

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AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA 11 Aralık 2022: Benzine motorine peş peşe indirim! Bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

BRENT PETROL 2022 YILININ EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE!

Brent petrolde kayıp, son bir ayda 98 dolardan 75 doların altına düşerek yüzde 22'yi aştı. Böylece brent petrol 2022'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Brent petroldeki bu düşüş sonrası son 2 haftada 8 kez değişen akaryakıt pompa fiyatlarınna büyük indirim geldi.

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA 11 Aralık 2022: Benzine motorine peş peşe indirim! Bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

BENZİNE İNDİRİM GELDİ!

Son olarak 8 Aralık 2022 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 2,13 TL, motorin grubuna ise 1,88 TL indirim gelmişti.

10 Aralık 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 75 kuruş indirim yapıldı.

Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA 11 Aralık 2022: Benzine motorine peş peşe indirim! Bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI GÜNCELLENDİ!

Mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 11 Aralık 2022 Pazar günü için sorgulanıyor. İşte; 11 Aralık 2022 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir benzin, motorin, akaryakıt fiyatları

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