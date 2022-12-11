Benzin fiyatı ve motorin fiyatı güncel rakamları son zamanlarda araç sahiplerinin bir numaralı gündem maddesi. Brent petrolün doğrudan belirleyici olduğu akaryakıt fiyatları indirim veya zam haberleri ile yakından takip ediliyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası peş peşe gelen motorin indirim ve benzin indirim haberlerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Benzine gelen 75 kuruşluk indirim sonrası başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere il il güncel akaryakıt fiyatları ile benzin fiyatı ve motorin fiyatı sorgulanıyor. Peki, Bugün LPG, benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 11 Aralık 2022 Güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara ve İzmir LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum…