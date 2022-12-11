Akaryakıt fiyatları son dakika indirim zam haberleri ile 11 Aralık Pazar günü de gündemde. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzine motorine indirim zam haberlerini beraberinde getiriyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle peş peşe uygulanan indirimlerin ardından motorin fiyatı ve benzin fiyatı 11 Aralık Pazar günü için araştırılıyor. Son olarak 10 Aralık 2022 tarihi itibarıyla benzin indirim aldı. Peki, Bugün benzin fiyatı ne kadar oldu, motorin fiyatı kaç TL, indirim geldi mi, zam var mı? İşte, 11 Aralık 2022 Pazar güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı ve (mazot fiyatı) motorin fiyatı…