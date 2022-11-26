Haberler Yaşam AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: Mazota benzine indirim! 26 Kasım bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL?

Giriş Tarihi: 26.11.2022 15:48 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 15:48

Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Yılbaşından bu yana Rusya Ukrayna savaşı ile artan gerilim sonrası hareketli bir zeminde ilerlemeye başlayan akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Güncel motorin fiyatı ile benzin fiyatı son dönemde yapılan indirimlerin ardından sorgulanıyor. Son olarak benzine indirim haberi gündemdeki yerini aldı. Peki, motorin fiyatı ne kadar oldu, benzin fiyatı kaç TL, motorine indirim geldi mi, zam var mı? İşte, 26 Kasım İzmir, Ankara, İstanbul'da benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı…