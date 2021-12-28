28 Aralık 2021 güncel benzin fiyatları listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), 24 Aralık akşam saatlerinde motorin ve LPG otogaz fiyatlarına pompaya yansıyacak şekilde indirim geldiğini duyurdu. Araç sahipleri indirimin miktarını merak ederken, Ankara ve İzmir ve İstanbul'da 1 litre benzin kaç lira sorusu sıkça araştırılır hale geldi. Akaryakıt, mazot, motorin fiyatı ve benzin fiyatları düştü mü? İşte 27 Aralık 2021 güncel benzin fiyatları ve akaryakıt fiyat listesi.

BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM!

Benzin ve motorinde 24 Aralık tarihinden itibaren geçerli olan indirim, ÖTV'nin yerine konulmasında kullanılacak.