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Haberler Yaşam Akaryakıt indirimi sonrası Benzin fiyatları ne kadar oldu, düştü mü? 28 Aralık 2021 Akaryakıt, benzin fiyatları son durum ne, indirim geldi mi?
Giriş Tarihi: 28.12.2021 10:06 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 10:07

Akaryakıt indirimi sonrası Benzin fiyatları ne kadar oldu, düştü mü? 28 Aralık 2021 Akaryakıt, benzin fiyatları son durum ne, indirim geldi mi?

Son Dakika Haberi… Döviz kurunda yaşanan sert düşüş, motorin ve benzin fiyatlarında indirimi de beraberinde getirdi. Akaryakıtta yaşanan bu indirimin ardından, Akaryakıt, Motorin, Mazot ve benzin fiyatları düştü mü, indirim geldi mi? Benzin litre fiyatı ne kadar oldu soruları araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), 24 Aralık akşam saatlerinde motorin ve LPG otogaz fiyatlarına pompaya yansıyacak şekilde indirim geldiğini duyurdu. Peki, Akaryakıt, mazot, motorin fiyatı ve benzin fiyatları ne kadar oldu? 1 litre benzin kaç lira oldu? İşte detaylar;

Akaryakıt indirimi sonrası Benzin fiyatları ne kadar oldu, düştü mü? 28 Aralık 2021 Akaryakıt, benzin fiyatları son durum ne, indirim geldi mi?

28 Aralık 2021 güncel benzin fiyatları listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), 24 Aralık akşam saatlerinde motorin ve LPG otogaz fiyatlarına pompaya yansıyacak şekilde indirim geldiğini duyurdu. Araç sahipleri indirimin miktarını merak ederken, Ankara ve İzmir ve İstanbul'da 1 litre benzin kaç lira sorusu sıkça araştırılır hale geldi. Akaryakıt, mazot, motorin fiyatı ve benzin fiyatları düştü mü? İşte 27 Aralık 2021 güncel benzin fiyatları ve akaryakıt fiyat listesi.

BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM!

Benzin ve motorinde 24 Aralık tarihinden itibaren geçerli olan indirim, ÖTV'nin yerine konulmasında kullanılacak.

Akaryakıt indirimi sonrası Benzin fiyatları ne kadar oldu, düştü mü? 28 Aralık 2021 Akaryakıt, benzin fiyatları son durum ne, indirim geldi mi?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzinde 1 lira 63 kuruş, motorinde ise 1 lira 65 kuruşluk indirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Söz konusu indirimler ÖTV'deki kaybın giderilmesinde kullanılacağı için pompa fiyatlarına yansımayacak. İndirimlerin ÖTV marjını aşmasının ardından tüketiciye yansıtılması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarında 2018 Mayıs ayı ortasında eşel mobil sistemine geçilmiş ÖTV destekleriyle zamlar tüketiciye yansıtılmamıştı. Eşel mobil sistemiyle devletin akaryakıt fiyatlarını sabit tutmak için bu yıl sonu itibarıyla feragat ettiği rakamın 60 milyar liranın üstünde olacağı hesaplanıyor.

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Akaryakıt indirimi sonrası Benzin fiyatları ne kadar oldu, düştü mü? 28 Aralık 2021 Akaryakıt, benzin fiyatları son durum ne, indirim geldi mi?

Benzinin litresi Ankara'da ortalama 11,66 liradan, İstanbul'da 11,61 liradan ve İzmir'de 11,68 liradan satılıyor. Motorinin litresi ise Ankara'da ortalama 11,53 liradan, İstanbul'da 11,47 liradan ve İzmir'de 11,55 liradan satışa sunuluyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt indirimi sonrası Benzin fiyatları ne kadar oldu, düştü mü? 28 Aralık 2021 Akaryakıt, benzin fiyatları son durum ne, indirim geldi mi?

GÜNCEL BENZİN LİTRE FİYATLARI (24 ARALIK 2021)

İstanbul'da benzinin litresi: 12,23 TL

İzmir'de benzinin litresi: 12,30 TL

Ankara'da benzinin litresi: 12,28 TL

Akaryakıt indirimi sonrası Benzin fiyatları ne kadar oldu, düştü mü? 28 Aralık 2021 Akaryakıt, benzin fiyatları son durum ne, indirim geldi mi?

GÜNCEL MOTORİN LİTRE FİYATLARI (24 ARALIK 2021)

İstanbul'da motorin litresi: 12,02 TL

İzmir'de motorin litresi: 12,10 TL

Ankara'da motorin litresi: 12,08 TL

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