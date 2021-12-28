Son Dakika Haberi… Döviz kurunda yaşanan sert düşüş, motorin ve benzin fiyatlarında indirimi de beraberinde getirdi. Akaryakıtta yaşanan bu indirimin ardından, Akaryakıt, Motorin, Mazot ve benzin fiyatları düştü mü, indirim geldi mi? Benzin litre fiyatı ne kadar oldu soruları araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), 24 Aralık akşam saatlerinde motorin ve LPG otogaz fiyatlarına pompaya yansıyacak şekilde indirim geldiğini duyurdu. Peki, Akaryakıt, mazot, motorin fiyatı ve benzin fiyatları ne kadar oldu? 1 litre benzin kaç lira oldu? İşte detaylar;