Akaryakıt istasyonunda bayıltan dayak! Dakikalarca dövülen gencin babası isyan etti: Vicdanınız yok mu...

Korkunç olay, dün saat 03.00 sıralarında Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonunda çalışan Ali Kemal Şimşek (19) kendi kendine konuşarak markete doğru yürürken, market önünde bekleyen 3 kişiden 2'si yanına yaklaştı. Şimşek, 'Bize mi söylüyorsun?' diyen kişilere, 'Benim size bir şey söylediğim yok, sizinle alakam yok. Kendi kendime konuşuyorum' diye cevap verdi.