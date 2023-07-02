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Haberler Yaşam Akaryakıt istasyonunda bayıltan dayak! Dakikalarca dövülen gencin babası isyan etti: Vicdanınız yok mu...
Giriş Tarihi: 02.07.2023 11:15 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 11:15

Akaryakıt istasyonunda bayıltan dayak! Dakikalarca dövülen gencin babası isyan etti: Vicdanınız yok mu...

İstanbul Şişli'de akaryakıt çalışanı Ali Kemal Şimşek, iki kişinin saldırısına uğradı. Öldüresiye dövülen Ali Kemal Şimşek, bayıldı. Hastanede tedavisi süren oğlunun dövüldüğü anların kamera görüntüsünü gözyaşları ile izleyen baba ise "Bana bayramı zehir ettiler" açıklaması yaptı.

DHA
Akaryakıt istasyonunda bayıltan dayak! Dakikalarca dövülen gencin babası isyan etti: Vicdanınız yok mu...

Korkunç olay, dün saat 03.00 sıralarında Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonunda çalışan Ali Kemal Şimşek (19) kendi kendine konuşarak markete doğru yürürken, market önünde bekleyen 3 kişiden 2'si yanına yaklaştı. Şimşek, 'Bize mi söylüyorsun?' diyen kişilere, 'Benim size bir şey söylediğim yok, sizinle alakam yok. Kendi kendime konuşuyorum' diye cevap verdi.

Akaryakıt istasyonunda bayıltan dayak! Dakikalarca dövülen gencin babası isyan etti: Vicdanınız yok mu...

Aldıkları cevaba inanmayan 2 kişi, Ali Kemal Şimşek'e yumrukla saldırdı. Şimşek, koşarak kaçmaya çalışırken saldırganlar da peşine düştü. Ali Kemal Şimşek, akaryakıt pompasının yanında bulunan fırçayı kendini savunmak için eline aldığı sırada, saldırganlardan biri boynundan tutarak Şimşek'i yere devirdi. Durumu gören diğer çalışanlar arkadaşlarının yardımına koşarak, kavgayı ayırmaya çalıştı.

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Akaryakıt istasyonunda bayıltan dayak! Dakikalarca dövülen gencin babası isyan etti: Vicdanınız yok mu...

Bir çalışan, Şimşek'i yere deviren saldırganı engellemeye çabalarken, diğer saldırgan arkasından gelerek yerdeki Şimşek'i yumruklamaya başladı. İki saldırganın yumruklarıyla öldüresiye dövdüğü Ali Kemal Şimşek, kısa süreli baygınlık geçirdi.

Akaryakıt istasyonunda bayıltan dayak! Dakikalarca dövülen gencin babası isyan etti: Vicdanınız yok mu...

ŞİKAYETÇİ OLMADI
O sırada akaryakıt istasyonunda bulunan 2 bekçi olaya müdahale etmeye çalıştı. Saldırganlar bekçilerin engelleme çalışmalarına rağmen baygın şekilde yerde yatan Şimşek'e saldırmaya devam etti

Akaryakıt istasyonunda bayıltan dayak! Dakikalarca dövülen gencin babası isyan etti: Vicdanınız yok mu...

Bekçilerin ve akaryakıt istasyonu çalışanlarının bir süre sonra zorlukla durdurduğu saldırganlar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Saldırının ardından hastaneye kaldırılan ve darp raporu alan Ali Kemal Şimşek'in şikayetçi olmaması üzerine saldırganların serbest bırakıldığı öğrenildi.

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