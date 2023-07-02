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Akaryakıt istasyonunda bayıltan dayak! Dakikalarca dövülen gencin babası isyan etti: Vicdanınız yok mu...
Giriş Tarihi: 02.07.2023 11:15
Güncelleme Tarihi: 02.07.2023
11:15
Akaryakıt istasyonunda bayıltan dayak! Dakikalarca dövülen gencin babası isyan etti: Vicdanınız yok mu...
İstanbul Şişli'de akaryakıt çalışanı Ali Kemal Şimşek, iki kişinin saldırısına uğradı. Öldüresiye dövülen Ali Kemal Şimşek, bayıldı. Hastanede tedavisi süren oğlunun dövüldüğü anların kamera görüntüsünü gözyaşları ile izleyen baba ise "Bana bayramı zehir ettiler" açıklaması yaptı.