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Haberler Yaşam Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü!
Giriş Tarihi: 20.05.2021 09:31 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 09:32

Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü!

'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil girdiği akaryakıt istasyonunun marketine girmek üzereyken dondurma dolabına çarparak son anda durdu. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü!

Kaza, Şamlı Mahallesi'nde Atatürk Bulvarı ile Cumhuriyet Bulvarının birleştiği kavşakta bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonuna girmek için kavşaktan hızlı dönen Yücel K. (50) idaresindeki 68 EN 548 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak istasyonun market kısmına girdi.

Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü!

Market önündeki dondurma dolabına çarpan otomobil son şans eseri dururken büyük bir facia atlatıldı. Sürücü ve petrol istasyonunda bulunan vatandaşlar kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde ve markette maddi hasar oluştu.

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Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü!

Kaza anı petrol istasyonunun güvenlik kameralarına an ve an yansıdı. Market camları kırılırken, raflardaki ürünler dağıldı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü!

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kazanın incelemesini yaptı. Sürücü Yücel K. ifadesi alınmak üzere Hasandağı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü!

Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü | Video

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