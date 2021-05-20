Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü!

Kaza, Şamlı Mahallesi'nde Atatürk Bulvarı ile Cumhuriyet Bulvarının birleştiği kavşakta bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonuna girmek için kavşaktan hızlı dönen Yücel K. (50) idaresindeki 68 EN 548 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak istasyonun market kısmına girdi.