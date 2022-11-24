Haberler Yaşam AKARYAKIT SON DAKİKA: Benzin fiyatı ve motorin fiyatı bir kez daha değişti! 24 Kasım 2022 Bugün benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 24.11.2022 09:07 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 09:07

AKARYAKIT SON DAKİKA: Benzin fiyatı ve motorin fiyatı bir kez daha değişti! 24 Kasım 2022 Bugün benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika benzin zam ve motorin indirim haberleri gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde peş peşe indirim alan akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti. Bu gelişme sonrası İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı araştırılıyor. Brent petrol piyasasındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri ile etkisini gösteriyor. Peki, bugün benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi, indirim var mı? İşte, 24 Kasım 2022 benzin zam ve motorin indirim sonrası güncel LPG, benzin ve mazot fiyatı...