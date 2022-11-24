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Haberler Yaşam AKARYAKIT SON DAKİKA: Benzin ve mazot fiyatı için peş peşe indirim! 24 Kasım 2022 Bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 24.11.2022 10:46 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 11:25

AKARYAKIT SON DAKİKA: Benzin ve mazot fiyatı için peş peşe indirim! 24 Kasım 2022 Bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Brent petrol piyasasındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri ile etkisini gösteriyor. Son dakika benzin indirim ve motorin indirim haberleri gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde peş peşe indirim alan akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti. Bu gelişme sonrası İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı araştırılıyor. Peki, bugün benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 24 Kasım 2022 benzin indirim ve motorin indirim sonrası güncel LPG, benzin ve mazot fiyatı...

AKARYAKIT SON DAKİKA: Benzin ve mazot fiyatı için peş peşe indirim! 24 Kasım 2022 Bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Akaryakıt fiyatları son dakika indirim ve zam haberiyle araç sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde üç kez benzine indirim, bir kez de motorine indirim gelmişti. 24 Kasım tarihi itibarıyla akaryakıt fiyatları güncellenerek benzin zam ve motorin indirim aldı. Benzine gelen 55 kuruşluk zam sonrası bir indirim haberi daha geldi. Bu gelişme sonrası İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı sürücüler tarafından araştırılıyor. Rusya Ukrayna savaşı, dolar/TL kuru ve brent petrol fiyatlarından etkilenen akaryakıt fiyatları yılbaşından bu yana hareketli bir seyir çiziyor. Peki, bugün benzin fiyatı ne kadar, motorin fiyatı kaç TL? İşte, 24 Kasım 2022 Perşembe benzin, LPG, mazot fiyatı

AKARYAKIT SON DAKİKA: Benzin ve mazot fiyatı için peş peşe indirim! 24 Kasım 2022 Bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

SON DAKİKA: AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCELLENDİ!

Ukrayna Rusya savaşının etkileri, brent petrol piyasası ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor.

15 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere mazot fiyatı için 1,56 liralık indirim gerçekleşmişti.

17 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 77 kuruş indirim geldi.

Daha sonra 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yine benzin fiyatlarına 75 kuruş indirim gerçekleşti.

23 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatı için 1,16 lira geldi.

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AKARYAKIT SON DAKİKA: Benzin ve mazot fiyatı için peş peşe indirim! 24 Kasım 2022 Bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

BENZİNE ZAM MOTORİNE İNDİRİM!

24 Kasım 2022 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 55 kuruş zam geldi.

Motorin fiyatlarına ise 95 kuruş indirim yapıldı. İşte, güncel rakamlar...

AKARYAKIT SON DAKİKA: Benzin ve mazot fiyatı için peş peşe indirim! 24 Kasım 2022 Bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

BENZİNE İNDİRİM YOLDA!

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, bu gece yarısından (25 Kasım Cuma) itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 45 kuruş indirim gelecek.

Yeni indirimle beraber benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,17 TL'ye, Ankara'da 20,33 TL'ye, İzmir'de 20,34 TL'ye gerileyecek.

24 Kasım'da 95 kuruş indirim gelen motorinde bu gece fiyat değişimi olmayacak.

AKARYAKIT SON DAKİKA: Benzin ve mazot fiyatı için peş peşe indirim! 24 Kasım 2022 Bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI GÜNCELLENDİ!

Mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 24 Kasım 2022 Perşembe günü için sorgulanıyor. İşte; İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt pompa fiyatları güncel listesi…

İşte güncel benzin, motorin, akaryakıt fiyatları...

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