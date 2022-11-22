Akaryakıt son dakika: Benzine indirim mi geliyor? 22 Kasım bugün benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 22 Kasım Salı günü için sorgulanmaya başladı. Rusya Ukrayna savaşı sebebiyle petrol piyasasında yaşanan gerilim pompa fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri son dakika takip ediliyor. Bugün de benzin indirim haberi ile gündemde. Geçtiğimiz günler iki defa düşüş yaşayan benzin fiyatı üçüncü defa düşecek mi merak konusu. Peki, bugün benzin ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim geldi mi? İşte, güncel benzin, mazot, LPG ve akaryakıt fiyatları…