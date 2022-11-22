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Haberler Yaşam Akaryakıt son dakika: Benzine indirim mi geliyor? 22 Kasım bugün benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 22.11.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 09:54

Akaryakıt son dakika: Benzine indirim mi geliyor? 22 Kasım bugün benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Akaryakıt fiyatları son dakika indirim ve zam haberleri ile gündemde. Yaşanan diplomatik gerilimler ve savaşlar nedeniyle brent petroldeki hareketlilik düzensiz bir grafik ortaya koyuyor. Benzine indirim zam haberleri gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen motorine indirim de araç sahiplerini oldukça sevindirmişti. Güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı son dakika sorgulanmaya başladı. Benzin indirim haberi ile gündemde. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, ne kadar indirim geldi? İşte, 22 Kasım benzin, mazot fiyatı, LPG ve akaryakıt fiyatları güncel liste…

Akaryakıt son dakika: Benzine indirim mi geliyor? 22 Kasım bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 22 Kasım Salı günü için sorgulanmaya başladı. Rusya Ukrayna savaşı sebebiyle petrol piyasasında yaşanan gerilim pompa fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri son dakika takip ediliyor. Bugün de benzin indirim haberi ile gündemde. Geçtiğimiz günler iki defa düşüş yaşayan benzin fiyatı üçüncü defa düşecek mi merak konusu. Peki, bugün benzin ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim geldi mi? İşte, güncel benzin, mazot, LPG ve akaryakıt fiyatları…

Akaryakıt son dakika: Benzine indirim mi geliyor? 22 Kasım bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar, kaç TL?

BENZİNE MAZOTA PEŞ PEŞE İNDİRİM!

Ukrayna Rusya savaşının etkileri, brent petrol piyasası ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor.

15 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere mazot fiyatı için 1,56 liralık indirim gerçekleşmişti.

Ardından Benzine 17 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim geldi.

Son olarak 19 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yine benzin fiyatı için 75 kuruş indirim gerçekleşti.

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Akaryakıt son dakika: Benzine indirim mi geliyor? 22 Kasım bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar, kaç TL?

3. defa benzine indirim geleceği gündemde. Çarşamba (yarın) gününden geçerli olmak üzere benzin fiyatı için 1,16 TL indirim bekleniyor.

İşte güncel benzin, motorin, akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt son dakika: Benzine indirim mi geliyor? 22 Kasım bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar, kaç TL?

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI GÜNCELLENDİ!

Mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 22 Kasım 2022 Salı günü için sorgulanıyor. İşte; İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt pompa fiyatları güncel listesi…

ANKARA

Motorin fiyatı: 24,89 TL

Benzin fiyatı: 21,32 TL

LPG fiyatı: 10,79 TL

Akaryakıt son dakika: Benzine indirim mi geliyor? 22 Kasım bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar, kaç TL?

İSTANBUL

Motorin fiyatı: 24,79 TL

Benzin fiyatı: 21,17 TL

LPG fiyatı: 10,80 TL

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