Akaryakıt son dakika: Benzine indirim mi geliyor? 22 Kasım bugün benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Akaryakıt fiyatları son dakika indirim ve zam haberleri ile gündemde. Yaşanan diplomatik gerilimler ve savaşlar nedeniyle brent petroldeki hareketlilik düzensiz bir grafik ortaya koyuyor. Benzine indirim zam haberleri gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen motorine indirim de araç sahiplerini oldukça sevindirmişti. Güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı son dakika sorgulanmaya başladı. Benzin indirim haberi ile gündemde. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, ne kadar indirim geldi? İşte, 22 Kasım benzin, mazot fiyatı, LPG ve akaryakıt fiyatları güncel liste…