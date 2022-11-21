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Haberler Yaşam Akaryakıt fiyatları son dakika: Motorine benzine peş peşe indirim! 21 Kasım bugün benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 21.11.2022 10:50 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 10:50

Akaryakıt fiyatları son dakika: Motorine benzine peş peşe indirim! 21 Kasım bugün benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Akaryakıt fiyatları son dakika indirim ve zam haberleri ile gündeme geliyor. Yılbaşından bu yana Rusya Ukrayna savaşı sebebiyle inişli çıkışlı bir grafikte seyreden petrol piyasası son dönemde indirim haberleri ile gündemde. Motorine indirim yapılması araç sahiplerinin beklediği bir haber olurken peş peşe gelen benzine indirim de pompa fiyatlarını ciddi oranda düşürdü. Güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde sorgulanmaya başladı. Peki, motorin fiyatı ne kadar, benzin fiyatı kaç TL oldu, ne kadar indirim geldi? İşte, 21 Kasım 2022 benzin, motorin, LPG, akaryakıt fiyatları…

Akaryakıt fiyatları son dakika: Motorine benzine peş peşe indirim! 21 Kasım bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 21 Kasım Pazartesi gününden itibaren sorgulanmaya başladı. Petrolde yaşanan dalgalanma pompa fiyatları üzerinde etkili oluyor. Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri ile gündeme geliyor. Bugün, benzin fiyatı ne kadar oldu, motorin fiyatı litresi kaç TL gibi sorular araç sahipleri tarafından yanıt aramaya başladı. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte, benzin, LPG, mazot fiyatı

Akaryakıt fiyatları son dakika: Motorine benzine peş peşe indirim! 21 Kasım bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar, kaç TL?

BENZİNE MAZOTA PEŞ PEŞE İNDİRİM!

Ukrayna Rusya savaşının etkileri, brent petrol piyasası ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor.

15 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere mazot fiyatı için 1,56 liralık indirim gerçekleşmişti.

Ardından Benzine 17 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim geldi.

Son olarak 19 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yine benzin fiyatı için 75 kuruş indirim gerçekleşti.

İşte güncel benzin, motorin, akaryakıt fiyatları...

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Akaryakıt fiyatları son dakika: Motorine benzine peş peşe indirim! 21 Kasım bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar, kaç TL?

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI GÜNCELLENDİ!

Mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 21 Kasım 2022 Pazartesi günü için sorgulanıyor. İşte; İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt pompa fiyatları güncel listesi…

Akaryakıt fiyatları son dakika: Motorine benzine peş peşe indirim! 21 Kasım bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar, kaç TL?

ANKARA

Motorin fiyatı: 24,89 TL

Benzin fiyatı: 21,32 TL

LPG fiyatı: 10,79 TL

Akaryakıt fiyatları son dakika: Motorine benzine peş peşe indirim! 21 Kasım bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar, kaç TL?

İSTANBUL

Motorin fiyatı: 24,79 TL

Benzin fiyatı: 21,17 TL

LPG fiyatı: 10,80 TL

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