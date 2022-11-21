Haberler Yaşam Akaryakıt fiyatları son dakika: Motorine benzine peş peşe indirim! 21 Kasım bugün benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 21.11.2022 10:50 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 10:50

Akaryakıt fiyatları son dakika: Motorine benzine peş peşe indirim! 21 Kasım bugün benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Akaryakıt fiyatları son dakika indirim ve zam haberleri ile gündeme geliyor. Yılbaşından bu yana Rusya Ukrayna savaşı sebebiyle inişli çıkışlı bir grafikte seyreden petrol piyasası son dönemde indirim haberleri ile gündemde. Motorine indirim yapılması araç sahiplerinin beklediği bir haber olurken peş peşe gelen benzine indirim de pompa fiyatlarını ciddi oranda düşürdü. Güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde sorgulanmaya başladı. Peki, motorin fiyatı ne kadar, benzin fiyatı kaç TL oldu, ne kadar indirim geldi? İşte, 21 Kasım 2022 benzin, motorin, LPG, akaryakıt fiyatları…