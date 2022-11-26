Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AKARYAKIT HABERLERİ SON DAKİKA: Motorine benzine indirim! 26 Kasım 2022 bugün benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 26.11.2022 07:30 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 07:30

AKARYAKIT HABERLERİ SON DAKİKA: Motorine benzine indirim! 26 Kasım 2022 bugün benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Yılbaşından bu yana Rusya Ukrayna savaşı ile artan gerilim sonrası hareketli bir zeminde ilerlemeye başlayan akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Güncel motorin fiyatı ile benzin fiyatı son dönemde yapılan indirimlerin ardından sorgulanıyor. Son olarak benzine indirim haberi gündemdeki yerini aldı. Peki, motorin fiyatı ne kadar oldu, benzin fiyatı kaç TL, motorine indirim geldi mi, zam var mı? İşte, 26 Kasım İzmir, Ankara, İstanbul'da benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı…

AKARYAKIT HABERLERİ SON DAKİKA: Motorine benzine indirim! 26 Kasım 2022 bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Benzin fiyatı ne kadar oldu, motorin fiyatı kaç TL soruları araç sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Akaryakıt indirim zam haberleri ile takip edilen süreçte diplomatik gelişmeler sebebiyle bu yıl akaryakıt fiyatları hareketli bir zeminde ilerliyor. Motorin ve benzin indirim haberi ardından benzin fiyatı 26 Kasım 2022 tarihi ile sorgulanmaya başladı. LPG, benzin ve motorin fiyatı güncel rakamlarla araştırılıyor. Peki, bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de LPG, benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, akaryakıt son durum…

AKARYAKIT HABERLERİ SON DAKİKA: Motorine benzine indirim! 26 Kasım 2022 bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar, kaç TL?

BENZİNE MAZOTA PEŞ PEŞE İNDİRİM!

Ukrayna Rusya savaşının etkileri, brent petrol piyasası ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor.

15 Kasım 2022: Mazot fiyatı için 1,56 liralık indirim

17 Kasım 2022: Benzine 77 kuruş indirim

19 Kasım 2022 : Benzin fiyatı için 75 kuruş indirim

24 Kasım 2022: Benzinin litre fiyatına 55 kuruş zam; motorin fiyatlarına 95 kuruş indirim

25 Kasım 2022: Benzine 46 kuruş indirim.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AKARYAKIT HABERLERİ SON DAKİKA: Motorine benzine indirim! 26 Kasım 2022 bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar, kaç TL?

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI GÜNCELLENDİ!

Mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 26 Kasım 2022 Cumartesi günü için sorgulanıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt pompa fiyatları güncellendi.

İşte güncel benzin, motorin, akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT HABERLERİ SON DAKİKA: Motorine benzine indirim! 26 Kasım 2022 bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar, kaç TL?

ANKARA

Motorin fiyatı: 23,98 TL

Benzin fiyatı: 20,31 TL

LPG fiyatı: 10,79 TL

AKARYAKIT HABERLERİ SON DAKİKA: Motorine benzine indirim! 26 Kasım 2022 bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar, kaç TL?

İZMİR

Motorin fiyatı: 24,01 TL

Benzin fiyatı: 20,32 TL

LPG fiyatı: 10,54 TL

SON DAKİKA