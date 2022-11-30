Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AKARYAKIT FİYATLARI İNDİRİM HABERİ: Mazota indirim sonrası 30 Kasım bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 30.11.2022 09:17 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 09:17

AKARYAKIT FİYATLARI İNDİRİM HABERİ: Mazota indirim sonrası 30 Kasım bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Akaryakıt fiyatları son dakika güncellendi. Brent petrol son 11 ayın en düşük seviyesini görerek adeta çakıldı. LPG, motorin ve benzin fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir için sorgulanmaya başladı. Peşe peşe gelen benzin indirim haberleri ardından 30 Kasım 2022 bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin indirim haberi de gündemdeki yerini aldı. Akaryakıt indirimi sonrası güncel benzin ve motorin fiyatı sorgulanıyor. Peki, bugün LPG, benzin, mazot ve akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, ne kadar indirim geldi? İşte, işte akaryakıt indirim haberleri son dakika…

AKARYAKIT FİYATLARI İNDİRİM HABERİ: Mazota indirim sonrası 30 Kasım bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı güncel fiyatları ile sorgulanmaya başladı. Son dönemde arka arkaya duyurulan benzine mazota indirim haberleri gündemden düşmüyor. Akaryakıt fiyatları indirim sonrası güncellendi. Brent petrolün yılın en düşük seviyelerini görmesi pompa fiyatları üzerinde etkili oldu. Benzine motorine indirim duyuruları brent petrolün düşüşü ardından gecikmedi. Peki, 30 Kasım 2022 bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, akaryakıt fiyatları indirim haberleri…

AKARYAKIT FİYATLARI İNDİRİM HABERİ: Mazota indirim sonrası 30 Kasım bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

SON DAKİKA: MOTORİNE İNDİRİM POMPAYA YANSIDI!

Motorine gelen 82 kuruşluk indirim sonrası 30 Kasım 2022 Çarşamba bugünden itibaren geçerli olmak üzere 58 kuruşluk bir indirim daha geldi.

Mazot fiyatı İstanbul'da 22 TL seviyesine geriledi.

İşte, son indirimler ve güncel rakamlar...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AKARYAKIT FİYATLARI İNDİRİM HABERİ: Mazota indirim sonrası 30 Kasım bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

BENZİNE MAZOTA PEŞ PEŞE İNDİRİM!

Ukrayna Rusya savaşının etkileri, brent petrol piyasası ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor.

15 Kasım 2022: Mazot fiyatı için 1,56 liralık indirim

17 Kasım 2022: Benzine 77 kuruş indirim

19 Kasım 2022 : Benzin fiyatı için 75 kuruş indirim

24 Kasım 2022: Benzinin litre fiyatına 55 kuruş zam; motorin fiyatlarına 95 kuruş indirim

25 Kasım 2022: Benzine 46 kuruş indirim.

29 Kasım 2022: Motorine 82 kuruşluk indirim

30 Kasım 2022: Motorine 58 kuruluşluk indirim

AKARYAKIT FİYATLARI İNDİRİM HABERİ: Mazota indirim sonrası 30 Kasım bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI GÜNCELLENDİ!

Mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 30 Kasım 2022 Çarşamba günü için sorgulanıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt pompa fiyatları güncellendi.

İşte güncel benzin, motorin, akaryakıt fiyatları...

İZMİR

Motorin fiyatı: 22,64 TL

Benzin fiyatı: 20,32 TL

LPG fiyatı: 10,54 TL

AKARYAKIT FİYATLARI İNDİRİM HABERİ: Mazota indirim sonrası 30 Kasım bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

ANKARA

Motorin fiyatı: 22,58 TL

Benzin fiyatı: 20,31 TL

LPG fiyatı: 10,79 TL

SON DAKİKA