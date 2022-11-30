AKARYAKIT FİYATLARI İNDİRİM HABERİ: Mazota indirim sonrası 30 Kasım bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Akaryakıt fiyatları son dakika güncellendi. Brent petrol son 11 ayın en düşük seviyesini görerek adeta çakıldı. LPG, motorin ve benzin fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir için sorgulanmaya başladı. Peşe peşe gelen benzin indirim haberleri ardından 30 Kasım 2022 bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin indirim haberi de gündemdeki yerini aldı. Akaryakıt indirimi sonrası güncel benzin ve motorin fiyatı sorgulanıyor. Peki, bugün LPG, benzin, mazot ve akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, ne kadar indirim geldi? İşte, işte akaryakıt indirim haberleri son dakika…