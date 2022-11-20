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Haberler Yaşam Akaryakıt son dakika: Peş peşe indirim! 20 Kasım 2022 bugün benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam geldi mi, indirim var mı?
Giriş Tarihi: 20.11.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 09:57

Akaryakıt son dakika: Peş peşe indirim! 20 Kasım 2022 bugün benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam geldi mi, indirim var mı?

Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri araç sahiplerini tarafından takip ediliyor. Rusya Ukrayna savaşı ile artan gerilim sonrası hareketli bir zeminde ilerlemeye başlayan akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Güncel motorin fiyatı ile benzin fiyatı sorgulanmaya başladı. Motorine indirim ve benzine indirim haberleri peş peşe geldi. Peki, motorin fiyatı ne kadar oldu, benzin fiyatı kaç TL, indirim geldi mi, zam var mı? İşte, 20 Kasım İzmir, Ankara, İstanbul'da benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı…

Akaryakıt son dakika: Peş peşe indirim! 20 Kasım 2022 bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam geldi mi, indirim var mı?

Benzin fiyatı ne kadar oldu, motorin fiyatı kaç L gibi sorular akaryakıt indirim haberi ardından gündemdeki yerini aldı. Yılbaşından bu yana hareketli bir zeminde ilerleyen akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleriyle araştırılmaya devam ediyor. Benzin ve motorin indirim alırken benzin fiyatı 20 Kasım 2022 tarihi ile sorgulanmaya devam ediyor. LPG, benzin ve motorin fiyatı güncel rakamlarla araştırılıyor. Peki, bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de LPG, benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, akaryakıt son durum…

Akaryakıt son dakika: Peş peşe indirim! 20 Kasım 2022 bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam geldi mi, indirim var mı?

BENZİNE MAZOTA PEŞ PEŞE İNDİRİM!

Ukrayna Rusya savaşının etkileri, brent petrol piyasası ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor.

15 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere mazot fiyatı için 1,56 liralık indirim gerçekleşmişti.

Ardından Benzine 17 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim geldi.

Son olarak 19 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yine benzin fiyatı için 75 kuruş indirim gerçekleşti.

İşte güncel benzin, motorin, akaryakıt fiyatları...

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Akaryakıt son dakika: Peş peşe indirim! 20 Kasım 2022 bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam geldi mi, indirim var mı?

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI GÜNCELLENDİ!

Mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 20 Kasım 2022 Pazar günü için sorgulanıyor. İşte; İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt pompa fiyatları güncel listesi…

Akaryakıt son dakika: Peş peşe indirim! 20 Kasım 2022 bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam geldi mi, indirim var mı?

ANKARA

Motorin fiyatı: 24,89 TL

Benzin fiyatı: 21,32 TL

LPG fiyatı: 10,79 TL

Akaryakıt son dakika: Peş peşe indirim! 20 Kasım 2022 bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam geldi mi, indirim var mı?

İSTANBUL

Motorin fiyatı: 24,79 TL

Benzin fiyatı: 21,17 TL

LPG fiyatı: 10,80 TL

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