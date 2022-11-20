Haberler Yaşam Akaryakıt son dakika: Peş peşe indirim! 20 Kasım 2022 bugün benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam geldi mi, indirim var mı?

Giriş Tarihi: 20.11.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 09:57

Akaryakıt son dakika: Peş peşe indirim! 20 Kasım 2022 bugün benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam geldi mi, indirim var mı?

Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri araç sahiplerini tarafından takip ediliyor. Rusya Ukrayna savaşı ile artan gerilim sonrası hareketli bir zeminde ilerlemeye başlayan akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Güncel motorin fiyatı ile benzin fiyatı sorgulanmaya başladı. Motorine indirim ve benzine indirim haberleri peş peşe geldi. Peki, motorin fiyatı ne kadar oldu, benzin fiyatı kaç TL, indirim geldi mi, zam var mı? İşte, 20 Kasım İzmir, Ankara, İstanbul'da benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı…