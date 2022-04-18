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Giriş Tarihi: 18.04.2022 13:33 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 13:33

Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Akbank 7500 TL faizsiz Hoş Geldin kredisi veriyor!

Akbank 7500 TL faizsiz kredi başvuru detayları binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. İlk kez bu bankanın müşterisi olacak vatandaşlar için hazırlanan hoş geldin kampanyası oldukça dikkat çekiyor. Acil nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar bu noktada "Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz yıl 5000 TL olan kredinin limini bu yıl 2500 TL daha arttırıldı. İşte 0 faizli Akbank 7500 TL faizsiz kredi başvuru detayları...

Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Akbank 7500 TL faizsiz Hoş Geldin kredisi veriyor!

Akbank hoş geldin kredisi son dönemde binlerce kişinin gündemindeki yerini almaya devam ediyor. 0 faizli kampanyaya son dönemde ilgi giderek büyürken öte yandan "Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu kampanyadan faydalanmak isteyen kişilerin ilk olarak ilk olarak Mobil uygulamayı indirdikten sonra uygulamayı açıp "Akbanklı olmak istiyorum" sekmesine tıklaması gerekiyor. Peki, Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte tüm detaylar...

Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Akbank 7500 TL faizsiz Hoş Geldin kredisi veriyor!

AKBANK 7500 TL FAİZSİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

7500 TL'lik yüzde sıfır faizli kredi imkanından yararlanmak için ilk kez Akbank müşterisi olmak gerekiyor. Aynı zamanda bu işlem Akbank şubelerinden değil mobil uygulama üzerinden yapılıyor.

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Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Akbank 7500 TL faizsiz Hoş Geldin kredisi veriyor!

Yani yüzde 0 faizli krediden yararlanmak için Akbank Mobil uygulamasını telefonunuza indirmeniz gerekiyor.

Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Akbank 7500 TL faizsiz Hoş Geldin kredisi veriyor!

İlk olarak Akbank Mobil'i indirdikten sonra uygulamayı açıp "Akbanklı olmak istiyorum" sekmesine tıklayın.

Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Akbank 7500 TL faizsiz Hoş Geldin kredisi veriyor!

İstenilen bilgileri girdikten sonra devam tuşuna basın ve 3 aşamalı kimlik doğrulama bilgilerini tamamlayın. Açılan ekran üstünden kimliğinizin ön ve arka yüzünün fotoğraflarını çekin. Başlangıç ürünlerini seçtikten sonra başvuru sonuçlarını gör ve görüşmeyi başlat tuşuna basın. Görüntülü aramadaki görevli size kredinizin durumu ile ilgili bilgiyi söyleyecek.

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