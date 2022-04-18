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Giriş Tarihi: 18.04.2022 13:33 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 13:33

Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Akbank 7500 TL faizsiz Hoş Geldin kredisi veriyor!

Akbank 7500 TL faizsiz kredi başvuru detayları binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. İlk kez bu bankanın müşterisi olacak vatandaşlar için hazırlanan hoş geldin kampanyası oldukça dikkat çekiyor. Acil nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar bu noktada "Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz yıl 5000 TL olan kredinin limini bu yıl 2500 TL daha arttırıldı. İşte 0 faizli Akbank 7500 TL faizsiz kredi başvuru detayları...