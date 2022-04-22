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Haberler Yaşam Akbank'tan faizsiz kredi kampanyası! Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 22.04.2022 10:55 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 10:56

Akbank'tan faizsiz kredi kampanyası! Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Akbank'tan yeni müşterilerine 7500 TL'lik sıfır faizli kredi hamlesi geldi. Son dönemde büyük ilgi gören kampanyada tek şart daha önce bu bankanın müşterisi olmamak. Öte yandan bu kampanyadan faydalanmak isteyenler bu noktada "Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara ilaç gibi gelecek olan bu fırsat için son başvuru tarihi de yine konuyla ilgili merak edilen detaylar arasında bulunuyor. Peki, Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte merak edilen tüm bu detaylar...

Akbank’tan faizsiz kredi kampanyası! Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

7500 TL'lik 0 faizli, faizsiz kredi başvuru süreciyle ilgili detaylar merak konusu haline geldi. Şirketin ilk kez müşterisi olan vatandaşlara sağlanan bu fırsat yoğun ilgiyle karşılaşırken öte yandan "Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" şeklindeki sorular da yanıt arayan konuların başında geliyor. Aynı zamanda bu kampanyaya başvuru için şubeye gitmeye gerek yok, mobil uygulama üzerinden "Akbanklı olmak istiyorum" sekmesine tıklamanız yeterli. Peki, Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte tüm detaylar...

Akbank’tan faizsiz kredi kampanyası! Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

AKBANK 7500 TL FAİZSİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

7500 TL'lik yüzde sıfır faizli kredi imkanından yararlanmak için ilk kez Akbank müşterisi olmak gerekiyor. Aynı zamanda bu işlem Akbank şubelerinden değil mobil uygulama üzerinden yapılıyor.

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Akbank’tan faizsiz kredi kampanyası! Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Yani yüzde 0 faizli krediden yararlanmak için Akbank Mobil uygulamasını telefonunuza indirmeniz gerekiyor.

Akbank’tan faizsiz kredi kampanyası! Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

İlk olarak Akbank Mobil'i indirdikten sonra uygulamayı açıp "Akbanklı olmak istiyorum" sekmesine tıklayın.

Akbank’tan faizsiz kredi kampanyası! Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

İstenilen bilgileri girdikten sonra devam tuşuna basın ve 3 aşamalı kimlik doğrulama bilgilerini tamamlayın. Açılan ekran üstünden kimliğinizin ön ve arka yüzünün fotoğraflarını çekin. Başlangıç ürünlerini seçtikten sonra başvuru sonuçlarını gör ve görüşmeyi başlat tuşuna basın. Görüntülü aramadaki görevli size kredinizin durumu ile ilgili bilgiyi söyleyecek.

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