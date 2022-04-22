Haberler Yaşam Akbank'tan faizsiz kredi kampanyası! Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 22.04.2022 10:55 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 10:56

Akbank'tan faizsiz kredi kampanyası! Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Akbank'tan yeni müşterilerine 7500 TL'lik sıfır faizli kredi hamlesi geldi. Son dönemde büyük ilgi gören kampanyada tek şart daha önce bu bankanın müşterisi olmamak. Öte yandan bu kampanyadan faydalanmak isteyenler bu noktada "Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara ilaç gibi gelecek olan bu fırsat için son başvuru tarihi de yine konuyla ilgili merak edilen detaylar arasında bulunuyor. Peki, Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte merak edilen tüm bu detaylar...