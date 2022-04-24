Akbank’tan yeni müşterilere faizsiz kredi fırsatı! Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Akbank 7500 TL faizsiz kredi başvuru detayları binlerce kişinin gündem maddelerinin başında yer almaya devam ediyor. Acil nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar son dönemde kampanyanın detaylarını öğrenmek üzere "Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İlk kez bu bankanın müşterisi olacak vatandaşlar için hazırlanan hoş geldin kampanyası oldukça dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sene 5000 TL olarak müşterilere sunulan bu kampanyanın tutarı bu yıl 2500 TL daha arttırıldı. İşte 0 faizli Akbank 7500 TL faizsiz kredi başvuru detayları...