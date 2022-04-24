Akbank’tan yeni müşterilere faizsiz kredi fırsatı! Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Akbank müşterilerine 7500 TL tutarında faizsiz kredi veriyor. Hoş geldin kredisi başlığı altında müşterilere sunulan 0 faizli kampanyaya son dönemde ilgi giderek büyürken öte yandan "Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu kampanyadan faydalanmak isteyenlerin yapması gereken ilk şey bankaya ait Mobil uygulamayı indirdikten sonra uygulamayı açıp "Akbanklı olmak istiyorum" sekmesine tıklamak. Peki, Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte dikkat çeken kampanyaya ilişkin tüm detaylar...