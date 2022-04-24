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Haberler Yaşam Akbank'tan yeni müşterilere faizsiz kredi fırsatı! Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 24.04.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 10:05

Akbank'tan yeni müşterilere faizsiz kredi fırsatı! Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Akbank müşterilerine 7500 TL tutarında faizsiz kredi veriyor. Hoş geldin kredisi başlığı altında müşterilere sunulan 0 faizli kampanyaya son dönemde ilgi giderek büyürken öte yandan "Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu kampanyadan faydalanmak isteyenlerin yapması gereken ilk şey bankaya ait Mobil uygulamayı indirdikten sonra uygulamayı açıp "Akbanklı olmak istiyorum" sekmesine tıklamak. Peki, Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte dikkat çeken kampanyaya ilişkin tüm detaylar...

Akbank’tan yeni müşterilere faizsiz kredi fırsatı! Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Akbank 7500 TL faizsiz kredi başvuru detayları binlerce kişinin gündem maddelerinin başında yer almaya devam ediyor. Acil nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar son dönemde kampanyanın detaylarını öğrenmek üzere "Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İlk kez bu bankanın müşterisi olacak vatandaşlar için hazırlanan hoş geldin kampanyası oldukça dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sene 5000 TL olarak müşterilere sunulan bu kampanyanın tutarı bu yıl 2500 TL daha arttırıldı. İşte 0 faizli Akbank 7500 TL faizsiz kredi başvuru detayları...

Akbank’tan yeni müşterilere faizsiz kredi fırsatı! Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

AKBANK 7500 TL FAİZSİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

7500 TL'lik yüzde sıfır faizli kredi imkanından yararlanmak için ilk kez Akbank müşterisi olmak gerekiyor. Aynı zamanda bu işlem Akbank şubelerinden değil mobil uygulama üzerinden yapılıyor.

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Akbank’tan yeni müşterilere faizsiz kredi fırsatı! Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Yani yüzde 0 faizli krediden yararlanmak için Akbank Mobil uygulamasını telefonunuza indirmeniz gerekiyor.

Akbank’tan yeni müşterilere faizsiz kredi fırsatı! Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

İlk olarak Akbank Mobil'i indirdikten sonra uygulamayı açıp "Akbanklı olmak istiyorum" sekmesine tıklayın.

Akbank’tan yeni müşterilere faizsiz kredi fırsatı! Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

İstenilen bilgileri girdikten sonra devam tuşuna basın ve 3 aşamalı kimlik doğrulama bilgilerini tamamlayın. Açılan ekran üstünden kimliğinizin ön ve arka yüzünün fotoğraflarını çekin. Başlangıç ürünlerini seçtikten sonra başvuru sonuçlarını gör ve görüşmeyi başlat tuşuna basın. Görüntülü aramadaki görevli size kredinizin durumu ile ilgili bilgiyi söyleyecek.

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