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Giriş Tarihi: 01.02.2025 08:50 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 08:50

AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA: 1 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Akdeniz'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika: Akdeniz'de deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileriyle takip edilen sarsıntılar, 1 Şubat 2025 tarihli listede yerini alıyor. Bu listeyle birlikte depremin merkez üssü, büyüklüğü ve şiddeti öğreniliyor. Sarsıntıyı hissedenler, araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Akdeniz'de deprem mi oldu, merke üssü neresi, şiddeti kaç?

AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA: 1 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Akdeniz’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Akdeniz deprem mi oldu sorusu ile araştırılmaya başladı. AFAD ile Kandilli'nin ölçümleriyle öğrenilen merkez üssü ve şiddet bilgileri en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Akdeniz'de depremin detayları...

AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA: 1 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Akdeniz’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: AKDENİZ'DE DEPREM!

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı üzere merkez üssünde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İşte depreme dair detaylar...

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AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA: 1 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Akdeniz’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

#DEPREM
AKDENIZ
01.02.2025, 08:31:32 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 2.1 km

AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA: 1 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Akdeniz’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU?

Türkiye genelinde fay hatları üzerinde kaydedilen her sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine yansıyor.

Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA: 1 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Akdeniz’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
SON DAKİKA