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AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA: 1 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Akdeniz'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 01.02.2025 08:50
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
08:50
Son dakika: Akdeniz'de deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileriyle takip edilen sarsıntılar, 1 Şubat 2025 tarihli listede yerini alıyor. Bu listeyle birlikte depremin merkez üssü, büyüklüğü ve şiddeti öğreniliyor. Sarsıntıyı hissedenler, araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Akdeniz'de deprem mi oldu, merke üssü neresi, şiddeti kaç?