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AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA || 5 Mayıs 2024 Son depremler: Akdeniz'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerelerden hissedildi?
Giriş Tarihi: 05.05.2024 01:42
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
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AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA || 5 Mayıs 2024 Son depremler: Akdeniz'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerelerden hissedildi?
Son dakika Akdeniz'de bir deprem meydana geldi. Son zamanlarda 4 ve üzeri depremler meydana gelmeye devam ederken, bu deprem haberlerine bir yenisi de Akdeniz'den eklendi. Bölgede yaşayan vatandaşların panik olmasına neden olan deprem haberini Afad duyurdu. Peki, 5 Mayıs 2024 Akdeniz'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerelerden hissedildi?