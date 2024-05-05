AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA || 5 Mayıs 2024 Son depremler: Akdeniz’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerelerden hissedildi?

Son dakika Akdeniz deprem haberi ile sarsıldı. Gerçekleşen deprem sonrasında vatandaşlar depremin büyüklüğü, derinliği, şiddeti gibi ayrıntıları araştırıyor. Peki, 5 Mayıs 2024 Akdeniz'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerelerden hissedildi? İşte, AFAD verileri ile ayrıntıları...