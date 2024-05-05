Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA || 5 Mayıs 2024 Son depremler: Akdeniz'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerelerden hissedildi?
Giriş Tarihi: 05.05.2024 01:42 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 01:45

AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA || 5 Mayıs 2024 Son depremler: Akdeniz'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerelerden hissedildi?

Son dakika Akdeniz'de bir deprem meydana geldi. Son zamanlarda 4 ve üzeri depremler meydana gelmeye devam ederken, bu deprem haberlerine bir yenisi de Akdeniz'den eklendi. Bölgede yaşayan vatandaşların panik olmasına neden olan deprem haberini Afad duyurdu. Peki, 5 Mayıs 2024 Akdeniz'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerelerden hissedildi?

AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA || 5 Mayıs 2024 Son depremler: Akdeniz’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerelerden hissedildi?

Son dakika Akdeniz deprem haberi ile sarsıldı. Gerçekleşen deprem sonrasında vatandaşlar depremin büyüklüğü, derinliği, şiddeti gibi ayrıntıları araştırıyor. Peki, 5 Mayıs 2024 Akdeniz'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerelerden hissedildi? İşte, AFAD verileri ile ayrıntıları...

AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA || 5 Mayıs 2024 Son depremler: Akdeniz’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerelerden hissedildi?

AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA

Kandilli rasathanesi verileri ile Akdeniz'de 5 Mayıs 2024 Pazar gece saatlerinde bir deprem meydan geldi.

Yaşanan depremin ayrıntıları aktarıldı! İşte, güncel veriler;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA || 5 Mayıs 2024 Son depremler: Akdeniz’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerelerden hissedildi?

#DEPREM

AKDENİZ

05.05.2024,

01:25:31 TSİ

Büyüklük: 4.0

Derinlik: 86.5 km

AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA || 5 Mayıs 2024 Son depremler: Akdeniz’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerelerden hissedildi?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA || 5 Mayıs 2024 Son depremler: Akdeniz’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerelerden hissedildi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA