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AKDENİZ’DE ART ARDA DEPREM! 2 Temmuz Kandilli ve AFAD listesi ile deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 22:53
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
22:53
AKDENİZ’DE ART ARDA DEPREM! 2 Temmuz Kandilli ve AFAD listesi ile deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?
Son dakika Akdeniz deprem haberi geldi. Akdeniz açıklarında meydana gelen 4 üzeri sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile beraber verileri paylaşıldı. Bu noktada ''Az önce Akdeniz'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arayanlar araştırmalara başladılar. Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları