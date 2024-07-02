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Haberler Yaşam AKDENİZ’DE ART ARDA DEPREM! 2 Temmuz Kandilli ve AFAD listesi ile deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 22:53 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 22:53

AKDENİZ’DE ART ARDA DEPREM! 2 Temmuz Kandilli ve AFAD listesi ile deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Akdeniz deprem haberi geldi. Akdeniz açıklarında meydana gelen 4 üzeri sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile beraber verileri paylaşıldı. Bu noktada ''Az önce Akdeniz'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arayanlar araştırmalara başladılar. Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları

AKDENİZ’DE ART ARDA DEPREM! 2 Temmuz Kandilli ve AFAD listesi ile deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından yaylanan bilgiye göre, saat 21:52'de merkez üssü Akdeniz olan bir sarsıntı meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler AFAD ve Kandilli verilerine yöneldi. Bölge sakinleri Istanbul'da deprem mi oldu, ne zaman oldu, şiddeti ve derinliği kaç? şeklinde araştırmalara başladılar. İşte detaylar...

AKDENİZ’DE ART ARDA DEPREM! 2 Temmuz Kandilli ve AFAD listesi ile deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA AKDENİZ'DE ART ARDA DEPREM

Büyüklük:4.7 (Ml)

Yer: Akdeniz

Tarih:2024-07-02

Saat:22:34:34 TSİ

Derinlik:1.2 km

AKDENİZ'DE GİRİT ADASI AÇIKLARINDA DEPREM!

Büyüklük:4.6 (Ml)

Yer: Akdeniz

Tarih:2024-07-02

Saat:21:45:10 TSİ

Derinlik:5.0 km

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AKDENİZ’DE ART ARDA DEPREM! 2 Temmuz Kandilli ve AFAD listesi ile deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

AKDENİZ’DE ART ARDA DEPREM! 2 Temmuz Kandilli ve AFAD listesi ile deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AKDENİZ’DE ART ARDA DEPREM! 2 Temmuz Kandilli ve AFAD listesi ile deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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