AKFEN halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve kodu: AKFYE AKFEN Yenilenebilir Enerji halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor?

6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ara verilen halka arzlar başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Akfen halka arz tarihleri açıklandı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre talep toplama işlemleri 8 Mart Çarşamba günü yani bugün başlıyor ve 10 Mart tarihinde sona erecek. AKFYE Bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arz için yatırımcılar kollarını sıvadı. Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. hisselerin halka arz fiyatı ise 9,80 TL olarak belirlendi. Peki, Akfen halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor? İşte, Akfen hisse fiyatı, kodu ve işlem göreceği bankalar ile ilgili tüm merak edilenler…