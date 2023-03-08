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Haberler Yaşam AKFEN halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve kodu: AKFYE AKFEN Yenilenebilir Enerji halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor?
Giriş Tarihi: 08.03.2023 08:20 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 08:20

AKFEN halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve kodu: AKFYE AKFEN Yenilenebilir Enerji halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor?

Akfen halka arz tarihleri belli oldu. Ülkemizde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası iki hafta ara verilen halka arzlar yeniden başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. talep toplama işlemleri için tarihler duyuruldu. Bu noktada yatırımcılar, "Akfen halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Akfen halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor? İşte, AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji halka arz talep toplama işlemleri hakkında detaylı bilgiler...

AKFEN halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? AKFYE AKFEN Yenilenebilir Enerji halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor?

6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ara verilen halka arzlar başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Akfen halka arz tarihleri açıklandı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre talep toplama işlemleri 8 Mart Çarşamba günü yani bugün başlıyor ve 10 Mart tarihinde sona erecek. AKFYE Bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arz için yatırımcılar kollarını sıvadı. Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. hisselerin halka arz fiyatı ise 9,80 TL olarak belirlendi. Peki, Akfen halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor? İşte, Akfen hisse fiyatı, kodu ve işlem göreceği bankalar ile ilgili tüm merak edilenler…

AKFEN halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? AKFYE AKFEN Yenilenebilir Enerji halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor?

AKFEN TALEP TOPLAMA TARİHLERİ: AKFEN HALKA ARZ NE ZAMAN?

Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. talep toplama tarihleri belli oldu. Akfen paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri, 8-9-10 Mart 2023 olarak belirlendi.

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AKFEN halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? AKFYE AKFEN Yenilenebilir Enerji halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor?

AKFEN HİSSE KODU NEDİR?

Akfen hisse kodu #AKFYE olarak belirlendi. Şirket payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

AKFEN halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? AKFYE AKFEN Yenilenebilir Enerji halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor?

AKFEN HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

3 gün boyunca sürecek olan talep toplama aşamasında 340,370,703 nominal değerli paylar, 9,80 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Halk arz aşamasında satılan paylar, oransal dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

AKFEN halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? AKFYE AKFEN Yenilenebilir Enerji halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor?

AKFEN HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Halka arz sonuçlarının 13 Mart 2023 tarihinde açıklanması öngörülüyor. Şirket paylarının ise 16 Mart 2023 tarihinde işlem görmesi bekleniyor.

Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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