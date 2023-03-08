AKFEN halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve kodu: AKFYE AKFEN Yenilenebilir Enerji halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor?

Akfen halka arz tarihleri belli oldu. Ülkemizde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası iki hafta ara verilen halka arzlar yeniden başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. talep toplama işlemleri için tarihler duyuruldu. Bu noktada yatırımcılar, "Akfen halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Akfen halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor? İşte, AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji halka arz talep toplama işlemleri hakkında detaylı bilgiler...