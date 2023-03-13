AKFEN HALKA ARZ SONUÇLARI BELLİ OLDU! AKFYE AKFEN Yenilenebilir Enerji halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Akfen halka arz sonuçları için araştırmalar başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arz başvurusu onaylanan Akfen Yenilenebilir Enerji talep toplama işlemleri sona erdi. Hisse satışının sona ermesinin ardından şirket, AKFYE Bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek. Sonuçların açıklanacağı tarih yatırımcılar tarafından merak konusuydu. Beklenen açıklama geldi. Akfen halka arz sonuçları son dakika açıklandı. Şirket payları oransal dağıtım yöntemiyle satışa sunulurken hisselerin fiyatı 9,80 TL olarak belirlenmişti. Peki, Akfen halka arz sonuçları kaç lot verdi? AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji borsada ne zaman işlem görecek? İşte, yanıtı.