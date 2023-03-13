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Giriş Tarihi: 13.03.2023 15:51 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 15:51

AKFEN HALKA ARZ SONUÇLARI BELLİ OLDU! AKFYE AKFEN Yenilenebilir Enerji halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Akfen halka arz sonuçları için araştırmalar başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arz başvurusu onaylanan Akfen Yenilenebilir Enerji talep toplama işlemleri sona erdi. Hisse satışının sona ermesinin ardından şirket, AKFYE Bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek. Sonuçların açıklanacağı tarih yatırımcılar tarafından merak konusuydu. Beklenen açıklama geldi. Akfen halka arz sonuçları son dakika açıklandı. Şirket payları oransal dağıtım yöntemiyle satışa sunulurken hisselerin fiyatı 9,80 TL olarak belirlenmişti. Peki, Akfen halka arz sonuçları kaç lot verdi? AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji borsada ne zaman işlem görecek? İşte, yanıtı.

AKFEN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI! AKFYE AKFEN Yenilenebilir Enerji halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Akfen halka arz sonuçları merakla bekleniyor. SPK tarafından halka arz başvurusu onaylanan Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. talep toplama işlemleri, 8-9-10 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Talep toplama sürecinin ardından gözler sonuçlara çevrilmişti. Bu noktada yatırımcılar ''Akfen halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Akfen borsada ne zaman işlem görecek?'' sorularına yanıt ararken bir son dakika açıklaması geldi. AKFYE koduyla BIST'ta işlem görmeye başlayacak Akfen Yenilenebilir Enerji halka arz sonuçları duyuruldu. İşte, detaylar…

AKFEN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI! AKFYE AKFEN Yenilenebilir Enerji halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

AKFEN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 8-9-10 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi.

(AKFYE) Akfen halka arz sonuçları açıklandı. Halka arza, Yurt İçi Bireysel yatırımcıdan 91,11 kat talep geldi. Halka arz büyüklüğü 3.335.632.889 TL olarak gerçekleşen şirketin payları için, 442.795 yatırımcnın talepte bulunduğu açıklandı.

Şirketin, halka arz sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamanın tamamında şu ifadeler yer aldı;

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AKFEN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI! AKFYE AKFEN Yenilenebilir Enerji halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin ("Akfen Yenilenebilir" veya "Şirket") paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 8-9-10 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Şirket'in toplam 340.370.703 TL nominal değerli payları halka arz edilmiştir.

Şirket'in 1 TL nominal değerli paylarının halka arz fiyatı 9,80 TL olarak belirlenmiş olup, 340.370.703 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 3.335.632.889,4 TL olarak gerçekleşmiştir.

AKFEN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI! AKFYE AKFEN Yenilenebilir Enerji halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 91,11 katı, Akfen Grubu Çalışanlarına planlanan tahsisatın yaklaşık 1,41 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının 17,69 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının ise 1,89 katı talep gelmiştir.

Halka arzda tüm yatırımcı kategorilerinden toplam talep edilen nominal pay adedi 7.776.921.566 olup tahsis edilen 340.370.703 TL nominal değerli payın 22,84 katıdır.

Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

AKFEN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI! AKFYE AKFEN Yenilenebilir Enerji halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

AKFEN BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Halka arz sonuçlarıyla birlikte şirketin borsada ne zaman işlem göreceğinin duyurulması bekleniyor. Gongun 16 veya 17 Mart'ta çalacağı tahmin ediliyor.

Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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