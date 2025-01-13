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Haberler Yaşam Akfen İnşaat halka arz talep toplama tarihleri 2025: (AKFIS) Akfen İnşaat halka arz ne zaman, kaç lot verir, ne kadar?
Giriş Tarihi: 13.01.2025 11:46 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 11:46

Akfen İnşaat halka arz talep toplama tarihleri 2025: (AKFIS) Akfen İnşaat halka arz ne zaman, kaç lot verir, ne kadar?

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. halka arz oluyor. SPK başvurusu onaylanan şirket talep toplama tarihlerini duyurdu. AKFIS borsa koduyla işlem görecek şirkete dair araştırmalar yatırımcıların gündeminde. Akfen İnşaat halka arz ne zaman 2025 takvimi ile takip edilmeye başladı. Peki, Akfen İnşaat halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?

Akfen İnşaat halka arz talep toplama tarihleri 2025: AKFIS Akfen İnşaat halka arz ne zaman, kaç lot verir, ne kadar?

Akfen İnşaat halka arz talep toplama tarihleri takvimlerde kaydedildi. 95 milyondan fazla lot dağıtacak şirket yüzde 15 oranında halka açılıyor. 3 gün boyunca taleplerini alacak şirket daha sonra sonuçlarını açıklayacak. Peki; 2025 Akfen İnşaat kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?

Akfen İnşaat halka arz talep toplama tarihleri 2025: AKFIS Akfen İnşaat halka arz ne zaman, kaç lot verir, ne kadar?

HALKA ARZ TAKVİMİ OCAK 2024

SPK başvurusu onaylanan şirketlerin yatırımcılarla buluştuğu halka arz sürecinde son olarak Egeyapı ve Gülermak talep topladı. Borsa işlem sürecinin takip edildiği şirketlerin ardından bir yeni şirket halka açılıyor:

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.

İşte, detaylar:

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Akfen İnşaat halka arz talep toplama tarihleri 2025: AKFIS Akfen İnşaat halka arz ne zaman, kaç lot verir, ne kadar?

AKFEN İNŞAAT HALKA ARZ BİLGİLERİ

Halka Arz Tarihi: 15-16-17 Ocak 2025

Halka Arz Fiyatı: 38,70 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 95, 487, 612 Lot

Pazar: Yıldız Pazar

Bist Kodu: AKFIS

Halka Açıklık: Yüzde 15

Halka Arz Büyüklüğü: 3,7 Milyar TL

Akfen İnşaat halka arz talep toplama tarihleri 2025: AKFIS Akfen İnşaat halka arz ne zaman, kaç lot verir, ne kadar?

AKFEN İNŞAAT HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

İşte, olası lot miktarı:

300 Bin katılım ~ 128 Lot (4953 TL).

700 Bin katılım ~ 55 Lot (2128 TL).

1.1 Milyon katılım ~ 35 Lot (1354 TL).

1.5 Milyon katılım ~ 26 Lot (1006 TL).

1.9 Milyon katılım ~ 21 Lot (812 TL).

2.3 Milyon katılım ~ 17 Lot (657 TL).

2.7 Milyon katılım ~ 15 Lot (580 TL).

3.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (503 TL).

Akfen İnşaat halka arz talep toplama tarihleri 2025: AKFIS Akfen İnşaat halka arz ne zaman, kaç lot verir, ne kadar?
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