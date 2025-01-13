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Akfen İnşaat halka arz talep toplama tarihleri 2025: (AKFIS) Akfen İnşaat halka arz ne zaman, kaç lot verir, ne kadar?
Giriş Tarihi: 13.01.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025
11:46
Akfen İnşaat halka arz talep toplama tarihleri 2025: (AKFIS) Akfen İnşaat halka arz ne zaman, kaç lot verir, ne kadar?
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. halka arz oluyor. SPK başvurusu onaylanan şirket talep toplama tarihlerini duyurdu. AKFIS borsa koduyla işlem görecek şirkete dair araştırmalar yatırımcıların gündeminde. Akfen İnşaat halka arz ne zaman 2025 takvimi ile takip edilmeye başladı. Peki, Akfen İnşaat halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?