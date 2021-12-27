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Haberler Yaşam Akılalmaz intikam! 'İşten çıkarılınca patronunun telefonunu eskort sitesinde paylaştı...'
Giriş Tarihi: 27.12.2021 10:56 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 10:58

Akılalmaz intikam! 'İşten çıkarılınca patronunun telefonunu eskort sitesinde paylaştı...'

İstanbul'da işten çıkarılmasının ardından şirket yöneticilerinin fotoğrafları ve iletişim bilgilerini eskort ve cinsel içerikli sitelerde paylaştığı iddia edilen, sağlık sektöründe çalışan Havva G. (40) hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Söz konusu şirkette yönetici konumunda bulunan Alper Hamza Yılmaz, eşi ve 6 yaşındaki kızının fotoğraflarının Havva G. tarafında cinsel içerikli sitelerde paylaşıldığını öne sürdü. Avukat Ümit Gürkal Egemen ise Havva G. hakkında benzer suçlardan Türkiye'de ortalama 70 farklı soruşturma yürütüldüğünü ve buna rağmen şantaj yapmaya devam ettiğini iddia etti. Avukat Egemen vatandaşlara sosyal medya hesabını gizli tutmaları konusunda tavsiyede bulunurken, şüpheli Havva G. hakkında yakalama kararı çıkarıldığı da öğrenildi.

DHA
Akılalmaz intikam! ’İşten çıkarılınca patronunun telefonunu eskort sitesinde paylaştı...’

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesine göre olay şöyle gerçekleşti: Havva G. (40) sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette işe girdi. Söz konusu şirket, Havva G.nin bazı eylemleri nedeniyle işine son verdi. İddiaya göre Havva G., işine son verildikten sonra iş yeri yöneticilerine tehdit ve hakaret etmeye başladı.

Akılalmaz intikam! ’İşten çıkarılınca patronunun telefonunu eskort sitesinde paylaştı...’

Söz konusu şirkette yönetici konumunda bulunan B.K. (44) savcılığa verdiği ifadesinde "Telefon numaram tanımadığım birtakım numaralar tarafından aranarak rahatsız edilmeye başladım. Telefon numaramı nereden temin ettiklerini sorduğumda, Instragram'da adıma açılmış bir hesaptan telefon numaramı ve ev adres bilgilerimin paylaşıldığını söylediler" dedi.

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Akılalmaz intikam! ’İşten çıkarılınca patronunun telefonunu eskort sitesinde paylaştı...’

Müşteki B.K. ifadesinde söz konusu Instagram hesabına girdiğinde, iletişim bilgilerinin fotoğrafıyla birlikte paylaşıldığını ve 'Eskort' ibareli etiketlerin kullandığını söyledi. Söz konusu paylaşımların Havva G. tarafından yapıldığını öne süren yönetici B.K. "Çünkü kendisi işten çıkarıldığından beridir iş yeri yöneticilerim hakkında da benzer şekilde sahte hesaplar açmış, itibar zedeleyici paylaşımlar yapmıştır.

Akılalmaz intikam! ’İşten çıkarılınca patronunun telefonunu eskort sitesinde paylaştı...’

Ayrıca Havva G. henüz işten çıkartılmadığı dönemde yapmış olduğum görüşmelerde 'Instagram hesabın niye gizli? Kimse görmesin diye mi ama benim için sorun yok her şekilde görebilirim ben' şeklinde mesajlar göndermiş, bilgim dışında bir eylemde bulunabileceğini ima etmişti" diyerek söz konusu mesajları ve paylaşımları savcılığa sundu. B.K. Havva G.'den şikayetçi ve davacı olduğunu vurguladı.

Akılalmaz intikam! ’İşten çıkarılınca patronunun telefonunu eskort sitesinde paylaştı...’

ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDIĞI ÖĞRENİLDİ

Ayrıca şüpheli Havva G. hakkında Türkiye'nin birçok yerinde benzer suçlardan soruşturma yürütüldüğü ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.


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