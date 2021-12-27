Akılalmaz intikam! ’İşten çıkarılınca patronunun telefonunu eskort sitesinde paylaştı...’

Ayrıca Havva G. henüz işten çıkartılmadığı dönemde yapmış olduğum görüşmelerde 'Instagram hesabın niye gizli? Kimse görmesin diye mi ama benim için sorun yok her şekilde görebilirim ben' şeklinde mesajlar göndermiş, bilgim dışında bir eylemde bulunabileceğini ima etmişti" diyerek söz konusu mesajları ve paylaşımları savcılığa sundu. B.K. Havva G.'den şikayetçi ve davacı olduğunu vurguladı.



