HaberlerYaşamAkılalmaz olay! 3 çocuk Ordu'dan otomobil çalıp İstanbul'a gitti! Özel ekip görevlendirildi...
Giriş Tarihi: 04.12.2021 14:17Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 14:19
Akılalmaz olay! 3 çocuk Ordu'dan otomobil çalıp İstanbul'a gitti! Özel ekip görevlendirildi...
Ordu'da, geçtiğimiz hafta pazar günü bir galeriden 3 çocuk tarafından çalınan otomobil, kurulan özel ekibin de desteği ile İstanbul'da bulundu. Aracın sahipleri, çocukların otomobili park ettikleri yeri unuttuklarını, hem çocukların hem de aracın bulunmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti. Öte yandan bu olay için özel ekip görevlendirilmişti... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...