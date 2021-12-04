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Haberler Yaşam Akılalmaz olay! 3 çocuk Ordu'dan otomobil çalıp İstanbul'a gitti! Özel ekip görevlendirildi...
Giriş Tarihi: 04.12.2021 14:17 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 14:19

Akılalmaz olay! 3 çocuk Ordu'dan otomobil çalıp İstanbul'a gitti! Özel ekip görevlendirildi...

Ordu'da, geçtiğimiz hafta pazar günü bir galeriden 3 çocuk tarafından çalınan otomobil, kurulan özel ekibin de desteği ile İstanbul'da bulundu. Aracın sahipleri, çocukların otomobili park ettikleri yeri unuttuklarını, hem çocukların hem de aracın bulunmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti. Öte yandan bu olay için özel ekip görevlendirilmişti... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İHA
Akılalmaz olay! 3 çocuk Ordu’dan otomobil çalıp İstanbul’a gitti! Özel ekip görevlendirildi...

Olay, 28 Kasım günü saat sabaha karşı 04.00 sıralarında meydana geldi. Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı'nda faaliyet gösteren Bekir Ergen ve Cem Uygun'un ortaklığında olan oto galerinin arka tarafındaki camını kıran yaşları küçük 3 çocuk, 2 aracın anahtarını alarak dışarı çıktı.

Akılalmaz olay! 3 çocuk Ordu’dan otomobil çalıp İstanbul’a gitti! Özel ekip görevlendirildi...

İlk olarak iş yeri önündeki aracı çalan çocuklar, yaklaşık 8 kilometre dolaştıktan sonra tekrar galeriye gelip aracı bir ara sokağa bıraktı.

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Akılalmaz olay! 3 çocuk Ordu’dan otomobil çalıp İstanbul’a gitti! Özel ekip görevlendirildi...

Ardından iş yeri önündeki başka otomobili alarak uzaklaşan çocukların galeriye girmesi ve araçları çalıştırdığı anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Akılalmaz olay! 3 çocuk Ordu’dan otomobil çalıp İstanbul’a gitti! Özel ekip görevlendirildi...

Piyasa değeri yaklaşık 175 bin TL olan otomobil ile çocukların bulunması için Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. Yapılan çalışmaların sonrasında ekip, aracı ve çocukları İstanbul Bağcılar'da buldu.

Akılalmaz olay! 3 çocuk Ordu’dan otomobil çalıp İstanbul’a gitti! Özel ekip görevlendirildi...

"ÖZEL EKİP GÖNDERİLMİŞTİ"

Galeri ortağı Cem Uygun, bu sabaha karşı sevindirici haberi aldıklarını belirterek, "Buradan özel ekip olarak giden ekip arkadaşlarının özverili çalışması sonucunda hem çocuklar hem de araç bulunarak bizleri sevindirdiler.

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