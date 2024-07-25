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AKOM saat verip uyardı! İstanbul'a kuvvetli sağanak geliyor: Kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 25.07.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
13:59
AKOM saat verip uyardı! İstanbul'a kuvvetli sağanak geliyor: Kaç gün sürecek?
Son dakika haberleri: Son haftalarda İstanbul'da etkili olan yüksek nem ile birlikte etkilil olan bunaltıcı sıcaklıklar yerini yağışlı havaya bırakıyor. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul'da bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağını bildirdi. AKOM, yağışların kaç gün süreceğini de açıkladı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de İstanbul için önemli uyarılarda bulundu. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...