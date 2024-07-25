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Haberler Yaşam AKOM saat verip uyardı! İstanbul'a kuvvetli sağanak geliyor: Kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 25.07.2024 13:59 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 13:59

AKOM saat verip uyardı! İstanbul'a kuvvetli sağanak geliyor: Kaç gün sürecek?

Son dakika haberleri: Son haftalarda İstanbul'da etkili olan yüksek nem ile birlikte etkilil olan bunaltıcı sıcaklıklar yerini yağışlı havaya bırakıyor. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul'da bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağını bildirdi. AKOM, yağışların kaç gün süreceğini de açıkladı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de İstanbul için önemli uyarılarda bulundu. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

AKOM saat verip uyardı! İstanbul’a kuvvetli sağanak geliyor: Kaç gün sürecek?

Son dakika haberleri: Son haftalarda nem oranının yüksek olması nedeniyle hava sıcaklığını olduğundan daha yüksek hissediyoruz. Öyle ki, bunaltan sıcaklar nedeniyle bazı vatandaşlar şemsiye ve çeşitli eşyaları başlarının üstünde tutarak güneşten korunmaya çalışıyor.

AKOM saat verip uyardı! İstanbul’a kuvvetli sağanak geliyor: Kaç gün sürecek?

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, sıcaklıkların yüksek derecede hissedildiği İstanbul için müjdeli haber geldi.

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AKOM saat verip uyardı! İstanbul’a kuvvetli sağanak geliyor: Kaç gün sürecek?

AKOM SAAT VERİP UYARDI

AKOM'dan yapılan uyarıda, İstanbul'da gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

AKOM saat verip uyardı! İstanbul’a kuvvetli sağanak geliyor: Kaç gün sürecek?

AKOM'un uyarısı şu şekilde:

"Gün içerisinde Avrupa Yakası'nın batı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanabileceği ön görülmektedir.

AKOM saat verip uyardı! İstanbul’a kuvvetli sağanak geliyor: Kaç gün sürecek?

İstanbul genelinde bu gece saatlerinden itibaren başlaması ve Cumartesi akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir"

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