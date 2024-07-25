AKOM saat verip uyardı! İstanbul’a kuvvetli sağanak geliyor: Kaç gün sürecek?

Son dakika haberleri: Son haftalarda nem oranının yüksek olması nedeniyle hava sıcaklığını olduğundan daha yüksek hissediyoruz. Öyle ki, bunaltan sıcaklar nedeniyle bazı vatandaşlar şemsiye ve çeşitli eşyaları başlarının üstünde tutarak güneşten korunmaya çalışıyor.